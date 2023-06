La Pallacanestro Grosseto Team 90 avrà una nuova sede sociale

Approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della sede sociale della A.S.D. Pallacanestro Grosseto Team 90, all’interno del Palazzetto dello Sport di via Austria.



Grosseto: L’intervento, che vedrà la modifica interna della struttura, avrà un costo complessivo di oltre tredicimila euro che verrà interamente sostenuto dalla società sportiva. L'area permetterà ai ragazzi della scuola di basket di utilizzare un nuovo spazio e ospiterà sia gli uffici amministrativi che la segreteria.

“ Approvando questo progetto, l'Amministrazione comunale ha scelto di dare un sostegno concreto alla Pallacanestro Grosseto – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – La realizzazione di questa sede è sicuramente un ottimo investimento per il futuro e permetterà una migliore gestione dell’attività sportiva".

Soddisfatti del progetto anche l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Ginanneschi e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi: “I lavori, a carico di A.S.D Pallacanestro Grosseto Team 90, offriranno un ulteriore servizio a chi, in città, pratica il basket come sport. Per questo, come Comune, ci teniamo a ringraziare la società sportiva del Pres. Luca Giannini e del suo staff, per l'iniziativa avuta. Grosseto attualmente si classifica come una delle migliori città per la pallacanestro giovanile ma l’obiettivo è comunque quello di continuare a sostenere ed aiutare le nuove generazioni ad accrescere la loro cultura sportiva.”