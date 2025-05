La Palestrina: Yoga sulla Sedia, benessere olistico accessibile a qualsiasi età

Grosseto: Lo Yoga sulla Sedia emerge come una pratica potente e accessibile, specialmente per la terza età e per chi ha limitazioni di mobilità, rappresentando una vera opportunità di rinascita. Gli studi e le testimonianze contenute negli estratti ne confermano i notevoli benefici.





Benefici Fisici e Mentali Comprovati: La pratica regolare porta a miglioramenti tangibili. Già dopo dodici settimane, persone sopra i sessantacinque anni possono ridurre il rischio di cadute (-6%), aumentare l'equilibrio (+4%) e incrementare significativamente la flessibilità (+34%). Questa maggiore flessibilità migliora la qualità della vita in età avanzata.

Lo Yoga sulla Sedia è efficace nell'alleviare il dolore e la rigidità causati dall'artrite, mettendo in movimento testa, collo, braccia, mani, dita, gambe e piedi. Aiuta a migliorare la postura, come testimoniato da chi, con protesi e difficoltà motorie, ha visto diminuire fino a scomparire la necessità di correzioni. Anche la mente trae grande giovamento. La pratica ha un impatto positivo sul sonno, riduce notevolmente ansia, depressione e rabbia. Le ricerche internazionali e le testimonianze evidenziano come rallenti il declino cognitivo, migliorando apprendimento, memoria, attenzione e processo decisionale. È indicato per alleviare i sintomi dell'Alzheimer, migliorando la cognizione. Può aumentare l'autonomia e favorire la socializzazione. Accessibilità e Attenzione alla

Pratica: Lo Yoga sulla Sedia accoglie una grande varietà di partecipanti per età (dai 50 ai 90+ anni), salute e mobilità, inclusi coloro che usano deambulatori o sedie a rotelle. Non è mai troppo tardi per migliorare. La durata ideale è 45-60 minuti, 2-3 volte a settimana, ma anche 30 minuti per 3-4 volte a settimana danno risultati. La pratica include movimento, respirazione e esercizi vocali. Data la diversità delle condizioni di salute, è cruciale la sensibilità e accortezza dell'insegnante. Nelle associazioni, dove le informazioni sulla salute possono essere incomplete, è essenziale evitare asana complesse, torsioni spinali, piegamenti e flessioni eccessive (come Garudasana, Vakrasana, Arha Matsyendrasana, Marichayasana).

"La pratica va costruita per loro, con amore e grande attenzione. Impatto più Ampio: di L'esercizio fisico moderato, come lo Yoga sulla Sedia, è associato a una riduzione del 30-40% del rischio sviluppare specifici tumori, può diminuire del 30% l'assunzione di antidolorifici/antidepressivi in pazienti oncologici e limitare gli effetti negativi di un'alimentazione scorretta. Le testimonianze confermano che "fa davvero un gran bene al fisico e alla mente" e che si "sente molto meglio". Come lo Yoga tradizionale mira al risveglio spirituale, lo Yoga sulla Sedia "serve" per rinascere. Nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 l’Associazione Yoga Ama-Kala porterà nella nostra palestra questa forma di yoga. Uno stile di Yoga dolce, svolto da seduti e adatto a tutte le età", conclude la Presidente Stefania Rogani.

Conduce: Agnese Amakala dell’Associazione Ama-Kala, (insegnante qualificata con esperienza decennale) La Presidente Stefania Rogani