"La nuova PAC: istruzioni per l'uso". Incontro di Coldiretti ad Alberese

Le novità della nuova Politica Agricola Comune per le imprese maremmane: appuntamento giovedì 15 dicembre dalle ore 9.30.



Grosseto: Un incontro sulla nuova Pac, la Politica Agricola Comune, all’indomani dell’approvazione del piano strategico nazionale da parte di Bruxelles che ha dato il via libera a 35 miliardi di euro di risorse per sostenere la competitività delle imprese e l’obiettivo della sovranità alimentare del Paese in un momento di grande difficoltà per il balzo dei costi con più di una impresa agricola su dieci (13%) che rischia di chiudere.

“La nuova Pac: istruzioni per l’uso” è il titolo dell’incontro informativo promosso da Coldiretti Grosseto rivolto alle aziende agricole in programma giovedì 15 dicembre, dalle ore 9.30 in poi, presso la Tenuta di Alberese (Strada del Mare, 25 - località Spergolaia - Alberese). L’incontro vuole offrire agli imprenditori agricoli della maremma una panoramica il più ampia possibile e soprattutto chiara delle novità principali della Pax 2023-2027.

All’incontro, moderato dal Direttore provinciale, Milena Sanna, partecipano in qualità di relatori Lorenzo Belcapo (Responsabile Nazionale Area Tecnica di Coldiretti), Gennaro Giliberti (Dirigente Assessorato Agroalimentare Regione Toscana), Stefano Segati (Dirigente ARTEA) con le conclusioni affidate a Fabrizio Filippi (Presidente Coldiretti Toscana).