La nuova edizione della Staffetta di Canapone

Redazione Grosseto: E' iniziato il conto alla rovescia per la 14esima edizione della “Staffetta di Canapone”, la gara podistica in programma mercoledì 12 luglio, con partenza da Piazza Duomo. La manifestazione, ideata dall’associazione Team Marathon Bike col patrocinio del nostro Comune, interesserà gli angoli più belli del centro storico e parte delle mura medicee, favorendo la promozione delle peculiarità e delle eccellenze del territorio. “Un evento, rivolto a tutte le fasce d’età, che coniuga lo sport alla cultura cittadina, regalando momenti di condivisione, gioco e attività fisica – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – Ringraziamo tutti gli organizzatori per l’impegno che dimostrano costantemente nell’organizzare e promuovere momenti di questo tipo, dove la sana competizione si unisce alla storia della città.” Per l’occasione, il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma resterà aperto al pubblico dalle 10.30 alle 23.00. Per maggiori informazioni visitare il sito www.teammarathonbike.it foto di repertorio Seguici





