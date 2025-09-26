La Notte Visibile della Cultura

Sabato 27 settembre Grosseto si accende tra arte, musica, spettacolo e sport

Grosseto: Sabato 27 settembre 2025 Grosseto vivrà la tredicesima edizione della Notte Visibile della Cultura, l’evento clou de La Città Visibile, la manifestazione di arte e animazione culturale urbana organizzata da Fondazione Grosseto Cultura con il Comune di Grosseto e il contributo della Fondazione CR Firenze. Dalle ore 18.30 fino a tarda notte trasformerà il centro storico in un palcoscenico diffuso di mostre, performance, concerti e installazioni a ingresso gratuito.

Quest’anno l’evento si arrichisce grazie alla terza edizione del Fit Festival, che si svolgerà in piazza Dante, piazza Duomo, piazza Socci e corso Carducci. Dalle fasi finali del CrossFit Demantur 2025, che porteranno a Grosseto cinquanta atleti da tutta Italia, fino allo sparring regionale di MMA, alle battle di break dance, alla sfilata “Moda Sport” sponsorizzata da Blor Company e al talk show “Le Donne e lo Sport”, il pubblico potrà assistere a esibizioni spettacolari e cimentarsi in prove gratuite grazie al coinvolgimento di oltre venti associazioni sportive del territorio. Nato nel 2023 da un’idea dell’atleta grossetana Antea Longo, il Fit Festival si propone come evento inclusivo ed educativo, aperto a tutte le età e attento al valore sociale dello sport.

LA NOTTE VISIBILE

La Notte visibile inizierà alle 18.30 in piazza Baccarini e terminerà alle 2 al Giardino degli Arcieri, in piazza Nannini 12, con un brindisi finale.

Ecco tutto il programma

Il cuore pulsante sarà piazza Baccarini: qui a partire dalle 18.30 si troverà l’Info point dove poter ritirare la mappa e il Passaporto dell’Arte da far timbrare nei tre musei cittadini (Polo Le Clarisse, Museo di storia naturale della Maremma e Maam, aperti con ingresso gratuito per tutta la durata dell’evento) da riconsegnare una volta completato per partecipare all’estrazione di premi culturali. Sempre in piazza Baccarini, già dalle 18 prenderà il via l’esposizione collettiva “Cinque artisti” con opere di Francesco Ceci, Sabina Chiarello, Giuseppe Di Mauro, Mirko Federici e Monica Gorrieri. Sempre qui, alle 19 e alle 21.30, il concerto-presentazione del libro "Infernalia, l'inferno dantesco in 9 canzoni, 9 quadri, 9 racconti” (Effigi, 2025) con Carla Baldini e Officina del Malcontento (musica), Andrea Ferrari (pittore), Roberta Lepri (scrittrice).

La serata proseguirà tra piazze e vicoli. Al Maam, nella Sala delle Statue, l’Associazione culturale Polis proporrà due repliche, alle 19 e alle 22, dello spettacolo “Adolescenza viva”, che rievoca poesia e teatro negli anni ’80 grossetani. In piazza Indipendenza, dalle 19, i più giovani potranno riscoprire il fascino del videogioco con l’esposizione interattiva “Visible classic devices”, mentre in via Andrea da Grosseto la Galleria Ticci dalle 18 aprirà straordinariamente le sue sale con una selezione di capolavori dal Seicento al Novecento.

Non mancherà la musica dal vivo: in piazzetta Monte dei Paschi, alle 21, il concerto rock “Quota 100 + Interstellar Fusion Live” accenderà l’atmosfera, mentre alle 21.30 la sede della Pro Loco, in piazza del Popolo, ospiterà lo spettacolo “Non voglio mica la luna”, tra ricordi di Sanremo, Festivalbar e musica d’autore con Daniele Sgherri, Paolo Tenerini e le illustrazioni live di Dominga Tammone. Sempre in tema musicale in piazza San Francesco, alle 18, il pubblico potrà partecipare all’Eighties Flash Mob guidato da Ilaria Baldo, con brani anni ’80 suonati dal vivo dai Radiolinas. Nella stessa piazza, dalle 18, prenderà forma l’installazione “The Wall” di Giacomo Carnesecchi e Hub Project: un grande muro dipinto che alle 22 verrà simbolicamente smontato dal pubblico, proprio come quello di Berlino.

Ancora in piazza Amos Nannini 12, sabato 27 settembre, il Giardino degli Arcieri chiude la stagione 2025 con “Il giardino visibile”. In programma: alle 18.00 il passaggio della presentazione itinerante di Ruote Libere con Stefano Elmi (partenza alle ore 17.00 in via Matteotti 73, con tappe alla Libreria Quanto Basta e al Giardino degli Arcieri, rientro in ciclofficina con aperitivo e racconti di viaggio. Evento gratuito, organizzato da Ruote Libere – Bike Lab in collaborazione con FIAB Grosseto Ciclabile. Info e prenotazioni: info@ruoteliberegrosseto.org, 335 1733586), e il DegustAperitivo a cura de Le Vie dell’Orto; alle 19.00 la tavola rotonda “Il Giardino Visibile: uno spazio della città per la città”; dalle 22.30 fino alle 2, musica e dj set anni ’80 con Maledetta Discoteca e Jack Bulgaro, proiezioni d’archivio e allestimenti a tema.

Tra le proposte più suggestive spiccano anche il videomapping “Callistro II” di Azzurra Corridori nella chiesa dei Bigi (Museo Luzzetti) dalle 21, la mostra fotografica “Memoria fotografica, cronaca anni ’80” a cura di Arhivio Bf al Chiasso delle Monache dalle 18 e lo spettacolo musicale “Donne di Toscana: storie e melodie popolari” in piazzetta Bruno Dominici alle 21, dedicato all’antropologo Roberto Ferretti.con Francesca Magdalena Giorgi, Edoardo Bianchi, Sergio Simonelli, Maddalena Pastorelli e Jason Cromton.

La serata sarà animata da numerosi altri appuntamenti: la mostra “Un mondo di Teomondo” nella galleria Eventi di via Varese dalle 18, il reading “Piccola città” tratto dal libro di Vanessa Roghi al Chiasso degli Zuavi alle 21 e alle 23 a cura di Confine Zero, il concerto acustico “Ottanta e dintorni” con i Soul Drops Duo in fondo a via San Martino dalle 21, e il Coro Unitre nel giardino del Museo di storia naturale alle 22, dove alle 21 inizierà anche in sala conferenze “Maremma pro Natura”, proiezione di immagini naturalistiche.

Alle 19.30 e alle 21 partiranno da Porta Vecchia le visite guidate “Passeggiata sulle mura” a cura dewlle guide di Confguide Confcommercio, mentre nell’atrio del Polo Bianciardi (piazza De Maria) dalle 18 sarà visitabile una mostra d’arte curata da Stefano Corti con gli studenti del Liceo Artistico. Alle 21, all’Irish Pub, in piazza del Sale gli Echoframe (Alessio Becella, Francesco Favilli, Andrea Bonucci) proporranno un live acustico sui classici anni ’80.

Il programma prosegue con la mostra di bonsai anella piazza bassa del Baluardo Molino a Vento dalle 18 a cura dell’Istituzione Le Mura e, con “Sintonie invisibili”, performance itinerante con cuffie wireless in partenza dal Bastione Molino a Vento alle 19, 21 e 23 a cura di Officine Meraki. Non mancheranno la presentazione della Stagione teatrale 2025/26 al Teatro degli Industri, il concerto rock “Never Wings Live” in piazza San Michele alle 21.30, e la personale di Cristina Paolini alla Galleria Pascucci di piazza Valeri.

Anche la Biblioteca Chelliana sarà protagonista: alle 18.30 ospiterà la presentazione dell’associazione Oriana Fallaci e, a seguire, l’esibizione del coro Voce Libera diretto da Lorenza Baudo (18, 19.30 e 21.30). In via Bertani, dalle 18, la mostra collettiva “Arte visibile per la strada e tra la gente” curata da AGAF e la performance musicale e poetica “Tra musica e poesia” con Valeria Viva.

La Sala Eden al Bastione Garibaldi con la cooperativa Uscita di Sicurezza si animerà con Eight Party: una serata di ballo anni Ottanta con richiesta di abbigliamento in tema.

In caso di pioggia si terranno solo gli eventi al chiuso.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

FIT FESTIVAL

La Notte Visibile della Cultura 2025 si arricchisce quest’anno di un appuntamento speciale: la terza edizione del Fit Festival – Sport and More, un evento che trasformerà il cuore di Grosseto in una grande palestra a cielo aperto. Sabato 27 e domenica 28 settembre, tra piazza Dante, piazza Duomo, piazza Socci e corso Carducci, sportivi, curiosi e famiglie potranno vivere due giornate all’insegna dell’energia, della socialità e del benessere, con ingresso gratuito e la possibilità di cimentarsi in prove aperte a tutti.

Il programma è ricchissimo e abbraccia discipline diverse: dal CrossFit, che vedrà cinquanta atleti provenienti da tutta Italia contendersi il titolo della finale Demantur 2025, al powerlifting, dalle spettacolari esibizioni di MMA e sparring regionale alle acrobazie della pole dance e del calisthenics, passando per la ginnastica artistica e ritmica, la danza e l’hip hop con la “Break Dance Battle”. E ancora: rugby, pallavolo, calcio, baseball, kitesurf e triathlon, discipline capaci di coinvolgere sportivi di tutte le età.

Non mancheranno momenti di riflessione e di spettacolo. Sabato alle 18.30, sul palco di piazza Dante, il talk show “Le Donne e lo Sport” metterà al centro storie e testimonianze di atlete e professioniste che hanno fatto della passione sportiva un percorso di vita. Subito dopo, alle 19, la piazza si trasformerà in una passerella per la sfilata “Moda Sport”, sponsorizzata da Blor Company, che unirà fashion e movimento in un mix originale e coinvolgente. A dare il via alla festa sarà la cerimonia inaugurale delle 18, con la partecipazione delle autorità e delle oltre venti associazioni sportive del territorio.

Il Fit Festival, nato nel 2023 da un’idea dell’atleta grossetana Antea Longo, è cresciuto rapidamente fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi nel calendario degli eventi cittadini. La sua forza sta nella capacità di coniugare l’aspetto spettacolare delle competizioni con un messaggio educativo e inclusivo: lo sport come strumento di crescita, socialità e condivisione. Tutte le prove sono gratuite, per permettere a chiunque di avvicinarsi a discipline nuove, incontrare istruttori qualificati e respirare da vicino l’energia contagiosa del movimento.

Due giorni di adrenalina e divertimento, dunque, che accendono la città in contemporanea con la Notte Visibile, trasformando Grosseto in un laboratorio diffuso di sport e cultura, dove la partecipazione è l’ingrediente principale.



