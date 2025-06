"La Notte dei Fiori" illumina Tarquinia: Via a Tre Giorni di Festa, Arte e Tradizione

Tarquinia si prepara a vivere un weekend indimenticabile, dal 20 al 22 giugno, con l'edizione 2025 de "La Notte dei Fiori": mostre, concerti, spettacolari infiorate e eventi culturali animeranno il centro storico.

Tarquinia: È tutto pronto a Tarquinia per l'edizione 2025 de "La Notte dei Fiori", un evento che promette di colorare la città di festa, musica e arte in occasione del Corpus Domini. I festeggiamenti hanno preso il via ieri, venerdì 20 giugno, con il vernissage della mostra di Giovanni Calandrini "Espressioni di un insegnamento nascosto" all'auditorium San Pancrazio.

Stasera, sabato 21 giugno, il cuore del centro storico sarà protagonista: lungo corso Vittorio Emanuele, decine di infioratori prepareranno, con pazienza e passione, un magnifico tappeto floreale composto da quindici quadri, seguendo un'antica e suggestiva tradizione. Centinaia di visitatori potranno ammirare queste opere effimere, mentre una giuria di esperti – composta dalla professoressa Roberta Angeletti, dalla professoressa Maria Grazia Garganti e dall'artista Massimo Luccioli – designerà le realizzazioni più belle.

La serata sarà animata anche da artisti di strada, mercatini in piazza Cavour e nell'alberata, dove il gruppo astrofili "Galileo Galilei" regalerà l'emozione dell'osservazione delle stelle dal belvedere. Non mancheranno momenti di spiritualità e cultura: alle 21, la veglia eucaristica nella chiesa delle Benedettine e, alle 21.30, la partenza da piazza Cavour di una visita guidata nella magica atmosfera notturna del centro cittadino.

La celebrazione culminerà domenica 22 giugno con la messa presieduta dal vescovo nel Duomo, alle ore 10. A seguire, la suggestiva processione accompagnata dalla banda "Giacomo Setaccioli" e, infine, la premiazione delle infiorate vincitrici in piazza Giacomo Matteotti.

Tarquinia vi aspetta per vivere un weekend all'insegna della bellezza, della tradizione e della comunità.