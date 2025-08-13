La Notte Bianca a Santa Fiora il 17 agosto: cultura, spettacoli e gastronomia nel cuore del paese

Santa Fiora: Il 17 agosto il centro storico di Santa Fiora si accenderà di luci, musica e colori per la Notte Bianca, un evento che unisce cultura, intrattenimento e tradizione gastronomica.

Il programma prenderà il via alle 17.30 in Piazza Garibaldi con l’animazione per bambini a cura di Fun Magic Party: magia, giochi, baby dance, palloncini, gonfiabili e bolle di sapone.

A partire dalle 18, le vie del borgo ospiteranno gli spettacoli aerei itineranti e trampoli di AerialGie e Hoopnotika, mentre per gli appassionati di storia e arte saranno organizzate due visite guidate straordinarie al Palazzo Comunale e alla Pieve, con due turni (ore 18.30 e ore 21:) con prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico (+39 371 6219625).

Dalle 18:30, le piazze e le vie si animeranno con stand gastronomici gestiti dalle associazioni locali, ognuno identificato da un colore:

Piazza dell’Olmo (colore nero) – Motoclub: pasta e fagioli, panini con salsiccia

pasta e fagioli, panini con salsiccia Piazza San Michele (colore rosso) – Corale Vestri + Filarmonica Pozzi: dalle 18:30 Aperifritto, poi panzanella, bruschetta al pomodoro, cono di frittini/fish & chips

dalle 18:30 Aperifritto, poi panzanella, bruschetta al pomodoro, cono di frittini/fish & chips Via Sforza (colore giallo) – Pro Loco: penne all’amatriciana, baccalà con cipolla della Selva, panini con acciughe

penne all’amatriciana, baccalà con cipolla della Selva, panini con acciughe Piazza Carducci (colore verde) – Contrada: panino con porchetta trippata, panino con salsiccia, salsiccia e fagioli

panino con porchetta trippata, panino con salsiccia, salsiccia e fagioli Via Carolina (colore rosso amaranto) – Circolo di Rifondazione – Rosso di Sera: bomboloni, frati e dolci vari

bomboloni, frati e dolci vari Via dei Forni (colore blu) – MTB Young: panino con salsiccia e panino con lampredotto

panino con salsiccia e panino con lampredotto Piazza XII giugno Compagnia degli Arcieri - ciabatte fritte, trippa, panino con trippa e panino con fegatelli

Dalle 22.30, musica in Piazza Garibaldi con DJ Loriè e, a seguire, DJ Matte Shaker fino a tarda notte.

Per tutta la serata sarà presente una fotografa itinerante con macchina polaroid, a disposizione per scatti istantanei e ricordi da portare a casa.

“La Notte Bianca è un’occasione unica per vivere il nostro borgo tra arte, musica, sapori e momenti di condivisione. – ha dichiarato Serena Balducci, assessora al Turismo e alla Cultura – Un ringraziamento speciale va a tutte le realtà che contribuiscono a garantire una serata ricca di iniziative sempre molto gradite ai residenti e ai turisti.”

La Notte Bianca di Santa Fiora è promossa dal Comune con la collaborazione delle associazioni del territorio e del Centro Commerciale Naturale.