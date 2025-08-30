La musica sudamericana arriva al Parco della Maremma con il duo Makarovic-Benedettelli

Domenica 31 agosto lo spettacolo “Vento di bossa”, mentre la domenica successiva, 7 settembre “La concertante” dell’Orchestra Città di Grosseto per chiudere la rassegna “Parco aperto”

Grosseto: Due concerti diversi ma dalle grandi emozioni, quelli in programma al Parco della Maremma, per la rassegna “Parco aperto” nei prossimi giorni: domenica 31 agosto sarà la musica popolare sudamericana ad andare in scena grazie al duo Makarovic e Benedettelli, con chitarra, tromba e flicorno, ad emozionare il pubblico con musiche tratte dal repertorio sudamericano. La domenica successiva, il 7 settembre, spazio invece al concerto “La concertante” dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, al Granaio lorenese di Spergolaia (Alberese).

"Vento di bossa – Emozioni dal sud America". Sarà un concerto dedicato al fascino della musica popolare sudamericana, quello che si terrà domenica 31 agosto, alle 21, nel Granaio lorenese, tra atmosfere intime della bossa nova e l’intensità malinconica del tango argentino. Interpretato dal duo Michele Makarovic alla tromba e Alessandro Benedettelli alla chitarra, vedrà un’apertura con canzoni popolari spagnole di Manuel De Falla per creare un ponte ideale tra l’anima iberica e le sonorità del Nuovo mondo, in un dialogo profondo tra culture sorelle, nate dallo stesso spirito popolare.

Alessandro Benedettelli. Musicista, compositore e docente di chitarra, ha conseguito nel 2004 il diploma in chitarra classica come candidato esterno con il massimo dei voti e la lode presso l'Istituto "Pietro Mascagni" di Livorno. Solo due giorni prima, aveva debuttato ufficialmente in concerto al nono Convegno internazionale di chitarra classica ad Alessandria. Laureato in “Discipline musicali” al Conservatorio di musica di Vicenza con il massimo dei voti ha frequentato corsi di perfezionamento con grandi maestri. Ha all'attivo numerosi concerti, sia come solista in molte città italiane sia in diversi gruppi cameristici. Ha ottenuto premi e riconoscimenti quali il “Premio Leo Brouwer” al XXIII Certamen A. Segovia a La Herradura (Granada, Spagna) per la migliore interpretazione del brano contemporaneo “Cromatico”, scritto da Jorge M. Gonzalez, o il secondo premio ai concorsi “Ebe Cazzaniga Ansalone” e “Ruggero Chiesa” di Camogli e nel 2010 il terzo premio al concorso internazionale “A. Segovia” di Ortona. Nel 2008, insieme a Daniele Benedettelli, ha scritto e realizzato la rock opera “Orpheus”, mentre nel 2010 ha composto la colonna sonora del film “La marea silenziosa”. Ha inciso tre dischi e ha collaborato a numerose produzioni discografiche come interprete, arrangiatore, produttore e fonico di mix e mastering.

Michele Makarovic. Nato a Grosseto nel 1965, si è diplomato in tromba nel 1986 al Conservatorio di Livorno sotto la guida del professor Alessandro Marchetti. Dopo varie esperienze nel campo classico, nel 1990 e1991 ha diretto i suoi studi verso un indirizzo jazzistico frequentando i corsi estivi e invernali di Siena Jazz sotto la guida di Paolo Fresu e Giancarlo Gazzani. Nel 1992 si è specializzato in big band Jazz alla scuola popolare di Testaccio, a Roma, collaborando poi come prima tromba in varie manifestazioni jazzistiche, partecipando anche a trasmissioni televisive quali “Uno mattina” e “Fenomeni” su Rai uno, “Campioni di ballo” su Canale 5, e “Paolo Limiti show” sempre su Rai uno. Dal 1992 ha approfondito i suoi studi sulla musica latino americana, collaborando come prima tromba in diverse orchestre e partecipando a tournee teatrali come musicista nei migliori teatri italiani con attori come Lino Banfi, Piera Degli Esposti e Manlio Dovì, collaborando poi con Gigi Proietti per gli spettacoli teatrali. Laureato in tromba nel 2008, è attualmente docente in tromba al Liceo musicale “Bianciardi” di Grosseto e in tromba e trombone all’Istituto musicale “Giannetti” di Grosseto, la Scuola comunale di musica di Castel del Piano e l’associazione musicale “Ceccherini” di Orbetello.

I biglietti per assistere a "Vento di bossa" sono disponibili al costo di 10 euro: info e prenotazione obbligatoria tramite email booking@parco-maremma.it.

Domenica 7 settembre, alle ore 21.15, sempre all’interno del Granaio lorenese nel Parco della Maremma, si esibirà l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto con “La concertante” che vedrà Clara Franziska Schötensack, al violino, Francesca Piccioni, alla viola, la direzione di Adam Klocek e le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il biglietto, al costo di 10 euro più diritti di prevendita (5 euro più prevendita per gli studenti e 8 euro più prevendita per i soci dell’Orchestra), è acquistabile su VivaTicket, alla Tabaccheria Stolzi di via Roma 58 a Grosseto e nella sede di concerto. Per informazioni è possibile chiamare il numero 333 5372994.

Sono, inoltre, in programma anche trekking e passeggiate nella riserva naturale: i dettagli sono consultabili sul sito del Parco. Tutti gli appuntamenti in calendario al Parco della Maremma, così come eventuali cambi di programma, sono riportati su www.parco-maremma.it; per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a booking@parco-maremma.it.