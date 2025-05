La musica racconta, la città risponde: a Pitigliano arriva "Note di Maggio - Racconti in Musica"

Tre serate tra talk, concerti e cultura per riscoprire l’anima del borgo

Pitigliano: Cosa succede quando la musica incontra le storie, le strade si fanno palco e i commercianti diventano promotori di cultura? A Pitigliano prende vita la prima edizione di “Note di Maggio – Racconti in Musica”, una rassegna inedita che promette di trasformare il centro storico del borgo in uno spazio vivo e condiviso, tra note, parole e convivialità.

L’iniziativa, ideata e promossa dall’Associazione Commercianti Pitigliano, con il contributo di Toscana Promozione, si svolgerà sabato 10, 17 e 24 maggio 2025, coinvolgendo le “Macerie” e altri luoghi simbolici del paese in un percorso culturale che abbraccia musica dal vivo, talk, aperitivi e DJ set.

A guidare il pubblico in questo viaggio sarà il giornalista Luciano Lattanzi, che introdurrà ogni serata dialogando con protagonisti di primo piano della scena musicale italiana. Il 10 maggio ospite sarà Alberto Laurenti, il 17 maggio Edoardo De Angelis e il 24 maggio Cesare Chiodo. A seguire, la musica dal vivo animerà le strade del borgo con le esibizioni di giovani cantautori e band emergenti: nella prima serata si esibiranno Lorenzo Postiglione e Francesco Di Iorio, nella seconda Raele e Non c’è Duo, nella terza Luca Carrubba e Santamarya.

Ogni appuntamento sarà arricchito, a partire dalle ore 19:30, da un momento conviviale con aperitivo e DJ set a cura di Dj Thedo, Pierfederico Tedeschini del Red Zone, che presenterà anche il suo libro "Amore, anomalia dell’ordine naturale". Il primo evento del 10 maggio si terrà presso il locale La Mandragola, alle porte del centro storico.

“Note di Maggio è un evento differente – spiega Margherita Guastini, presidente dell’Associazione Commercianti Pitigliano – che vuole raccontare la musica non solo attraverso i suoni, ma anche con le storie dei protagonisti. Il tutto dando valore a un luogo simbolico per i pitiglianesi come quello delle Macerie e all’intero borgo.”

La rassegna è realizzata con il sostegno del Comune di Pitigliano, in collaborazione con AssiCoop Toscana, Terra Concerti, Toscana Promozione Turistica e Banca Tema.

Anche Confcommercio Grosseto promuove l’iniziativa, riconoscendo il valore di un progetto che nasce all’interno di un Centro Commerciale Naturale dinamico e propositivo.

“Iniziative come questa sono la dimostrazione concreta di quanto un Centro Commerciale Naturale possa essere motore di vitalità culturale, sociale ed economica per il proprio territorio – dichiara il direttore Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando –. Voglio fare un plauso all’Associazione Commercianti Pitigliano per l’energia, la visione, il lavoro di squadra e la capacità di saper cogliere le opportunità che la Regione Toscana, con i bandi rivolti ai Centri Commerciali Naturali, fornisce sostenendo economicamente questi eventi. Eventi di questo tipo danno valore al commercio locale e al tessuto urbano, rendendo il paese più attrattivo e vivo.”

Per informazioni e aggiornamenti: Instagram e Facebook – Associazione Commercianti Pitigliano