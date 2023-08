La “Mozartiana” dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”

Grosseto: L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” dedica un concerto a Wolfgang Amadeus Mozart. L'appuntamento con “Mozartiana” è per domenica 20 agosto alle ore 21.15 al Forte San Rocco di Marina di Grosseto. L'orchestra sarà diretta da Paolo Scibilia, con Haeji Kim come violino solista. Il programma prevede l'esecuzione de “Il ratto dal serraglio: Ouverture K. 384”, del “Concerto n. 5 in la maggiore K. 219 per violino e orchestra Turkish", della “Sinfonia n. 1 in mi bemolle maggiore K. 16” e della “Sinfonia n. 42 in fa maggiore K. 75”, tutte opere del celebre compositore austriaco.



L'evento è inserito nel cartellone del San Rocco Festival. Per informazioni e prevendite: WhatsApp 333 5372994.

Paolo Scibilia è direttore d’orchestra, pianista, pedagogo, direttore artistico, promoter e operatore musicale. Nato a Sorrento, vanta una carriera artistica internazionale con oltre mille eventi in Italia e all’estero in veste di interprete e organizzatore e circa 700 esibizioni come pianista e direttore d’orchestra in tutto il mondo tra festival, eventi, enti e sale da concerto, anche come “Testimonial dell’arte e della cultura musicale italiana e partenopea”. Come direttore d’orchestra si è esibito – tra gli altri – con “I solisti di San Carlo” (Italia), Moldova National Radio-Tv (Moldavia), Tirana State Radio-Tv e Tirana National Academy of Music (Albania), Moskow Conservatory (Russia), Kiev Universo Chamber Orchestra, Mariupol Philarmonia, Lugansk Philarmonia, Khmelnytsky Philharmonia (Ucraina) e Nuova Orchestra (Montenegro). Ha collaborato con i solisti Maurizio Mastrini (l'unico pianista al mondo che suona la musica al contrario), Antonio Sarnelli de Silva, “Women in Classic” Vocal Trio (Italia), Milica Racevic (soprano, Montenegro), Lada Sheynina (soprano, Estonia), Tatyana Lastovetskaya (soprano, Sumy National Philharmonia, Ucraina) e Ema Popivoda (pianista, Macedonia del Nord).

Haeji Kim, violinista di doti musicali riconosciute in tutto il mondo, si è diplomata negli Stati Uniti e si è perfezionata alla Juilliard School. Attualmente è primo violino della New World Symphony e New World Chamber Orchestra. Ha vinto premi come solista in vari concorsi in Corea del Sud e – tra gli altri – il primo premio al New York International Artist Competition, al Carnegie Hall Competition e al Ruth Widder Competition. Fra le sue esibizioni si ricordano, in particolare, quelle alla residenza presidenziale coreana per i presidenti della Corea del Sud e del Belgio e alla Carnegie Hall per celebrare il 70°anniversario dell'indipendenza della Corea del Sud, evento promosso dal ministro della Cultura della Repubblica Coreana. Ha suonato nelle più prestigiose sale da concerto di tutto il mondo, tra cui Carnegie Hall, Lincoln Center, Kauffman Center, Beethoven House, Seoul Arts Center e Lotte Concert Hall. Oltre alle performance da solista, si esibisce anche in formazioni cameristiche e come solista con orchestra, tra cui Seongnam Philharmonic Orchestra, Suwon Symphony Orchestra, New World Symphony Orchestra, Vivaldi Ensemble, Agnus Dei Ensemble, Seoul Arts High School Symphony Orchestra, Seoul Academy Ensemble e la Filarmonica di Stato di Yalta. Ha collaborato con celebri musicisti in vari festival in Europa, negli Stati Uniti e in Asia; in particolare, ha partecipato a un tour di concerti ad Harvard, al Mit e al New England Conservatory con il Borromeo String Quartet.