Alberese: È in programma venerdì 30 settembre, alle ore 11, al centro visite del Parco della Maremma, via del Bersagliere 7, Alberese, la conferenza stampa per presentare la mostra “Pipistrelli in Maremma nei disegni di Marcello Giacolini.”

In esposizione 24 riproduzioni fedeli, in scala 1:1, delle tavole realizzate dall’architetto grossetano Marcello Giacolini alla fine degli anni ’60, per rappresentare i pipistrelli con la tecnica del puntinato a china su lucido, una pratica ampiamente diffusa in vari campi a scopo didattico-scientifico. La mostra, che aprirà al pubblico dal 1° ottobre, è anche l'occasione per riconoscere il contributo artistico e scientifico di due appassionati ricercatori naturalistici grossetani: i gemelli Giacolini e un modo per portare all’attenzione di un pubblico vasto, il mondo dei chirotteri, un ordine di mammiferi molto numeroso, eterogeneo, complesso e dalla grande importanza ecologica.

Alla conferenza stampa intervengono: