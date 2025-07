La mostra fotografica al Forte dei Cavalleggeri a Marina di Bibbona con Sestini

Marina di Bibbona: La mostra fotografica “Spiagge, arte ad alta quota”, realizzata da Bibbona Lab con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana e Comune di Bibbona è un omaggio alle coste della Toscana e in particolare a Bibbona. Inaugurata nei giorni scorsi, è visitabile tutti i giorni fino ad agosto al Forte dei Cavalleggeri di Marina di Bibbona, dalle 17 alle 23 per poi aprire nel weekend da settembre a dicembre.

“Dopo la mostra dedicata a Oliviero Toscani - hanno sottolineato il sindaco Massimo Fedeli e l’assessore alla Cultura Manuela Pacchini presenti all’inaugurazione - siamo felici di ospitare gli scatti di un altro fotografo di eccellenza, Massimo Sestini. Per noi è veramente un onore, un motivo di orgoglio per tutto il territorio e una possibilità in più di valorizzare il Forte di Marina. Questa mostra poi è proprio dedicata al nostro bel mare che in estate accoglie migliaia di turisti ogni giorno. Non possiamo che ringraziare Ambra Margheri e Marco Vendali di Bibbona Lab per il loro impegno nell’organizzazione e nella promozione costante dell’arte e della cultura nel nostro territorio. E grazie anche a tutti coloro che hanno reso possibile questo nuovo evento”.

“Immagini che sorprendono. Geometrie che trasformano in arte il racconto del paesaggio umano - commenta nella presentazione il giornalista e scrittore Benedetto Ferrara - quello che immerso nei tratti profondi di una natura scenografica riscopre la sua tenera fragilità insieme al suo desiderio di essere comunità in questi giorni che sanno di tempesta. Massimo Sestini ci ha messo sempre il coraggio, nella sua dimensione di fotogiornalista capace di vivere il suo mestiere e il suo racconto sfidando sé stesso, ogni vertigine, ogni ostacolo, ogni normalità. Questa mostra è figlia di una lunga storia professionale vissuta al massimo, e della voglia di trovare nei disegni della quotidianità umana ciò che noi non abbiamo la fortuna di vedere”.

“L’obiettivo - aggiunge - sale in cielo, scende perpendicolare sulla vita e sulle forme mutevoli del mondo in cui abitiamo: il blu del mare, la sabbia color argento, umani che si ritrovano insieme nei riti di una estate che somiglia tanto a una fuga dal male che ci circonda. E le immagini scavalcano la nostra immaginazione. Eppure questi luoghi li viviamo, pensiamo di conoscerli. In queste foto, molte delle quali inedite, Sestini ci racconta la nostra costa, ci mette davanti a chi siamo, a ciò che di incredibile abbiamo intorno e spesso attraversiamo distratti. L'arte della realtà è ciò che nasce da questa ricerca. Quadri dai colori forti, inquadrature che ti inchiodano a un sospiro emozionato. Ogni foto prosegue nella nostra testa, ogni click prosegue in movimento nella nostra immaginazione. E cosi l'equilibrio diventa arte, l'armonia gioia e noi piccoli umani ci scopriamo protagonisti inconsapevoli di tanta bellezza”.

Ingresso: intero 8 euro, ridotto 4 euro (minori di 18 anni), omaggio minori 6 anni e accompagnatori gruppi (1x15) e disabili (1x1); gruppi 7 euro (per gruppi e acquisti in blocco >= 10 biglietti) Per informazioni: info@bibbonalab.it, www.bibbonalab.it.