La modella grossetana Angelica Crispino sulla rivista Top Posters di New York

Redazione Grosseto: Nuovo importante riconoscimento per la grossetana Angelica Crispino. E' stata selezionata e pubblicata come modella nella prestigiosa rivista di moda Top Posters di New York. Top Posters è una rivista fotografica che presenta storie di bellezza, moda, arte e ritratti; ogni pagina è un poster da ritagliare ed incorniciare. Su questa prestigiosa rivista sono stati pubblicati quattro autoritratti di Angelica Crispino.











