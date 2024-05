La miniera di Ribolla raccontata attraverso gli occhi dei personaggi

Al via la presentazione di «Presto scenderà la notte». Appuntamento Mercoledì 22 maggio alla biblioteca della Porta del Parco di Ribolla, dove sarà presentato il romanzo di Norberto Sabatini

Ribolla: “E’ un villaggio minerario” le aveva detto Eraldo, “e la polvere è dappertutto”: viene descritta con queste parole, la vecchia Ribolla degli anni ’50, quando ancora era un agglomerato di case dislocate a poche centinaia di metri dai pozzi e la Montecatini era proprietaria più o meno di tutti gli immobili, compresi i Cameroni, il Cinema teatro, il bar Dopolavoro e lo spaccio. Ed è tra la polvere dello sterro e del carbone che si snoda la trama del romanzo di Norberto Sabatini, «Presto scenderà la notte», primo di una trilogia legata alla storia mineraria di Ribolla.

Per la prima volta, il romanzo «Presto scenderà la notte» sarà presentato mercoledì 22 maggio alle 17 alla biblioteca della Porta del Parco di Ribolla (Ex cinema). Edita da Moroni Editore con il sostegno e la collaborazione del Comune di Roccastrada, la pubblicazione s'inserisce nel cartellone d’iniziative “La miniera a memoria”, organizzato annualmente dall’amministrazione comunale per commemorare la sciagura mineraria che colpì il villaggio minerario di Ribolla nel 1954.

La pubblicazione avviene in occasione del 70esimo anniversario e racconta, calandosi nello sguardo dei personaggi, un passato minerario che precede i tragici avvenimenti del 4 maggio 1954. Ambientato nella Ribolla del 1953, «Presto scenderà la notte» parla di una famiglia emigrata dalle campagne aretine, il cui capofamiglia Eraldo Pinotti trova lavoro nella miniera di lignite, seguito dalla moglie Irma e dai tre figli, Laura, Bruno e Michele. A Ribolla, fanno amicizia con una coppia locale: Gino Pizzetti e Mara Sani. Marito e moglie, lui minatore di vecchia data, i due aiuteranno Eraldo e i suoi a inserirsi nella vita del paese e ad affrontare insieme un anno molto difficile, in una Ribolla sempre più impaurita e una miniera ogni giorno più pericolosa.

Alla presentazione, interverranno l’assessore alle politiche culturali, marketing territoriale e attività produttive del Comune di Roccastrada, Emiliano Rabazzi, l’editore Cesare Moroni, il giornalista Luca Ceccarelli, con le letture sceniche di alcuni frammenti del romanzo a cura di Paolo Banfi. Ai partecipanti saranno distribuite delle copie gratuite del romanzo. Al termine della presentazione sarà offerta una degustazione dei vini di Rocca di Montemassi, a cura dei sommelier dell’associazione Ses (Scuola Europea Sommelier).

La partecipazione all’evento è gratuita.