Sport La migliore gioventù maremmana va a vela 15 maggio 2024

15 maggio 2024 132

Redazione

Monte Argentario: Gabriele Lizzulli uno dei ragazzi della migliore gioventù del territorio nei giorni scorsi era a Sopot in Polonia per la seconda tappa Europea del campionato di vela Open Skiff, giovane maremmano dei pochissimi italiani presenti, atleta del Circolo Nautico della Vela Argentario unico della seconda zona della Federazione Italiana Vela che comprende la Toscana. La sua grande passione per la vela è nata qualche anno fa sotto l'abile e attenta guida del tecnico federale Bovari Lucas Antony, Gabriele di origini orbetellane pratica questo bellissimo sport all' Argentario allenandosi nelle acque antistanti Porto Ercole. Un altro importante esempio di impegno, dedizione e passione di giovane del territorio è Ettore Botticini, anche lui di origini orbetellane, ingegnere navale ora ai vertici della vela internazionale, ma al riguardo è doveroso ricordare l'orgoglio della Maremma, la velista italiana più medagliata, la grossetana Alessandra Sensini che ora segue proprio i giovani della FIV. Buon vento, da parte di Artemare Club nostro informatore che promuove la vela sport anche ambientalista, a tutte le ragazze e i ragazzi maremmani che come il piccolo velista Lizzulli vogliono formare la migliore gioventu' maremmana, sana sportiva e sempre più competitiva!

