La migliore gioventù ad Artemare Club

Nei giorni scorsi una bellissima coppia di giovani velisti ventenni, accompagnati dai genitori di lei facenti parte della bella gente che tanti decenni dà lustro e benessere economico all'Argentario, hanno fatto visita ad Artemare Club e il comandante Daniele Busetto gli ha fatto dono del “cup” da barca dell'associazione.

Monte Argentario: La ragazza Morgana Manti, nata a Roma ha iniziato a navigare a 7 anni al 3V di Trevignano sull' Optimist partecipando a regate sia nazionali che internazionali, a 15 anni è passata ai 420 conquistando titoli nazionali ed europei per poi ampliare l'esperienza con regate d'altura, oggi continua il suo percorso negli Stati Uniti d'America nella squadra velica della University of Southern California, dove studia Cinema con un focus su screenwriting ed entertainment business e sta iniziando un Master in Marketing Analytics, il ragazzo Luke Harris, americano di New York studia ingegneria ed è il capitano della squadra di vela dell'ateneo, team che gareggia principalmente su Catalina 37 e FJ e Morgana come timoniera ha vinto la Harbour Cup 2025 a Long Beach, una regata ad invito che seleziona le migliori squadre universitarie d'America. Il comandante Busetto ci riporta le bellissime parole di Morgana che tanti giovani dovrebbero leggere “la vela iniziata da bambina è una parte fondamentale della mia vita e voglio continuare a coltivarla e trasmetterla, mi ha insegnato a raggiungere obiettivi e traguardi come riuscire ad entrare in questa prestigiosa università americana e a vivere in questo mondo diffuso che è la nostra comunità velica internazionale, non sarei quella che sono se non avevamo vissuto in questo meraviglioso mondo che è la vela”.

Il comandante Busetto salutandoli gli ha consigliato i Circoli Velici del territorio più impegnativi agonisticamente con i giovani, come il Circolo Nautico e della Vela Argentario e il Circolo Vela Talamone.

Buon vento a Morgana ea Luke da parte di Artemare Club!











