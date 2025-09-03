La Merenda del Vignaiolo. Due weekend per vivere la vendemmia a Fattoria La Maliosa

In occasione di Cantine Aperte in Vendemmia, un’esperienza per tutti tra le vigne in uno dei momenti più belli dell’anno.

Saturnia: Due occasioni speciali per visitare Fattoria La Maliosa, in occasione di Cantine Aperte in Vendemmia, appuntamento annuale in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Toscana.

In due weekend dedicati, sabato 20 e domenica 21 settembre e sabato 11 e domenica 12 ottobre l’azienda agricola maremmana apre le porte per La Merenda del Vignaiolo. Due occasioni per vivere La Maliosa in uno dei periodi più entusiasmanti dell’anno, durante la vendemmia.

La proposta per i visitatori prevede una merenda a km 0. Un cestino per un pic nic che contiene un gustoso panino con la porchetta locale e la schiaccia all’uva fatta in casa, da una ricetta tipica maremmana. Una proposta gastronomica gustosa, in abbinamento a due calici dei vini naturali La Maliosa. È prevista anche una merenda adatta ai bambini. Il costo è di 19 euro a persona.

Un doppio appuntamento per non perdere l’occasione di visitare e vivere la fattoria nel fermento del raccolto e della lavorazione dell’uva.





E’ possibile prenotare direttamente sul sito, oppure chiamando il numero (+39) 3271860416, o scrivendo a info@fattorialamaliosa.it.



