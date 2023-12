La “Materia Memoria” di Laura Priami, Simone Vannelli, Giacomo Vinciguerra al museo Magma

Follonica: Si intitola “Materia Memoria” la mostra fotografica di Laura Priami, Simone Vannelli, Giacomo Vinciguerra a cura di Isabella Cruciani e Franco Profili che sarà inaugurata domani, 29 dicembre, alle 18 al museo Magma



Inaugura domani pomeriggio, 29 dicembre, alle 18, la nuova mostra del museo Magma dal titolo “Materia Memoria” di Laura Priami, Simone Vannelli e Giacomo Vinciguerra, a cura di Isabella Cruciani e Franco Profili. L'esposizione ha origine dal progetto “E di sostanza Sferzante” che nel 2021 ha portato due fotografi a condividere e affrontare insieme la dura, e umanamente difficile, esperienza offerta da alcuni dei luoghi di lavoro abbandonati perché non più funzionali ai pesanti cambiamenti di mercato che hanno trasformato interi territori.

Laura Priami, toscana di Massa Marittima e Simone Vannelli, di Torreorsina, un paesino alle porte della Terni industriale, hanno fotografato in pochi mesi alcuni dei luoghi dismessi dell’Umbria industriale e della Toscana metallifera. Dal loro viaggio è nato un progetto che ha prodotto un primo catalogo e un ciclo di mostre proposte in sette diverse città e tre regioni. Da qui parte la sfida che porta all’idea di trasferire l’approccio e la lettura delle realtà, oggi definite di archeologia industriale da un territorio in cui quelle ancora segnano e caratterizzano il paesaggio ad un altro: quello della Follonica “Città della Ghisa”.

L’idea ambiziosa è quella di raccogliere, leggere e interpretare con gli occhi di oggi i segni-segnali che documentano la storia di Follonica prima della sua riconversione a città di accoglienza turistica. Alla mostra e al relativo catalogo, edito per l’occasione, si accompagna un lavoro di recupero della memoria che coinvolge studentesse e studenti che accompagniamo a vedere in altro modo e consapevolezza i luoghi del loro vissuto quotidiano.

«Come ormai da tradizione, il periodo invernale follonichese è sempre dedicato alla riscoperta del nostro patrimonio artistico e culturale – commenta l'assessora alle politiche culturali Barbara Catalani – I temi legati ai luoghi del lavoro, e in particolare della fabbrica, sono temi a noi cari, sui quali abbiamo lavorato spesso e da vari punti di vista. Per questo motivo abbiamo accolto con piacere il progetto fotografico a cura di Isabella Cruciani e Franco Profili che inauguriamo domani al museo Magma».

La mostra “Materia Memoria” sarà visitabile fino al 17 febbraio dal martedì alla domenica dalle 15.30 alle 19.

