La Massa Marittima Multiservizi ha pubblicato la manifestazione di interesse per affitto studi medici in via Don Luigi Rossi

Scadenza bando: ore 24 del 15 settembre 2025

Massa Marittima: La Multiservizi SRL ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’assegnazione in locazione di locali arredati ad uso ambulatorio/studio medico, situati in via Don Luigi Rossi n. 19, all’interno dell’area commerciale Conad che ospita anche la Farmacia Comunale.

L’iniziativa, promossa in linea con le indicazioni della V Commissione Consiliare del Comune di Massa Marittima, punta a rafforzare l’offerta sanitaria territoriale, con particolare attenzione alle fragilità sociali. La struttura si sviluppa su una superficie di circa 65 mq e comprende tre ambulatori, una sala d’attesa, un bagno attrezzato per persone con disabilità, oltre a un parcheggio riservato.

I locali sono completamente arredati e immediatamente disponibili. La proposta prevede una prima fase gratuita di sei mesi, seguita da un periodo di affitto agevolato, con canoni mensili variabili in base al numero di visite effettuate. Al termine dei dodici mesi iniziali, sarà possibile sottoscrivere un nuovo accordo per una durata fino a quattro anni.

Sono invitati a manifestare interesse medici e operatori sanitari, con priorità per specializzazioni quali: ginecologia, pediatria, psicologia, psichiatria, geriatria, chirurgia plastica, neurochirurgia, urologia, nutrizione, ostetricia, gastroenterologia, radiologia, chirurgia toracica e bariatrica. Altre specializzazioni potranno essere valutate compatibilmente con le disponibilità residue.

Le domande, redatte sull'apposito modello (Allegato A), dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 15 settembre 2025, via mail all’indirizzo farmaciacomunalemassamarittima@gmail.com, tramite PEC a farmacia.comunale@legalmail.it oppure consegnate a mano presso la sede operativa della Farmacia Comunale (Via Don Luigi Rossi 15).

La Massa Marittima Multiservizi si riserva la facoltà di valutare le manifestazioni di interesse in base all’ordine di arrivo, alla specializzazione proposta, all’esperienza professionale e alla tipologia di servizio offerto, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla V Commissione Consiliare.

Per informazioni o per fissare una visita ai locali è possibile contattare il numero 0566 464899 o scrivere all’indirizzo mail farmaciacomunalemassamarittima@gmail.com oppure farmacia@comune.massamarittima.gr.it

Il bando è consultabile al seguente link: http://www.farmaciacomunalemassamarittima.it/wp-content/uploads/2025/07/AvvisoPubblicoManifestazInteresse_cda_signed.pdf