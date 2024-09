La Massa Marittima Multiservizi ha consegnato un defibrillatore all’associazione Padel Project

Sabato 14 settembre la Massa Marittima Multiservizi ha consegnato all’associazione Padel Project di Massa Marittima un nuovo defibrillatore salvavita.



Massa Marittima: Presenti alla cerimonia la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi, il Consiglio di amministrazione della Multiservizi con il presidente Renato Vanni ed i consiglieri Stefania Cionini e Giacomo Michelini, che ha presentato la serata ricordando come i defibrillatori rappresentino una importante risorsa nella gestione delle emergenze cardiache, uno strumento che contribuisce alla sicurezza e al benessere della comunità.

Il presidente Vanni ha ricordato il ruolo della Massa Marittima Multiservizi che con queste iniziative vuole essere sempre più vicina al territorio e alle sue esigenze. La sindaca Irene Marconi si è complimentata con l’associazione Padel Project per il progetto realizzato e per il bell’investimento di cui può beneficiare la comunità. Ha ringraziato poi la Multiservizi per il gesto di attenzione avuto nei confronti dell’associazione sportiva e dei cittadini di Massa Marittima.

“La Multiservizi non è nuova a questo tipo di azioni – dichiara la sindaca Irene Marconi – ha infatti già donato altri defibrillatori alle associazioni sportive che continua a sostenere anche attraverso l’organizzazione del quadrangolare della solidarietà, che è un evento solidale e a scopo benefico. La partecipata del Comune, quindi, continuerà a supportare l’attività delle associazioni laddove queste ne facciano richiesta, soprattutto relativamente alla sicurezza per la salute con l’acquisto dei defibrillatori. La Multiservizi, inoltre, è una società che ha a cuore la salute di tutti i cittadini massetani, infatti, collegandosi alla Farmacia comunale che gestisce, ha organizzato e continuerà a organizzare nel tempo una serie di conferenze con medici specialisti dei vari settori, per portare sul territorio un'informazione corretta e aggiornata, relativamente alla prevenzione e la cura di alcune patologie più frequenti o di malattie più importanti. La donazione dei defibrillatori rientra pertanto in un più ampio progetto, a supporto della prevenzione e del benessere della nostra comunità.”