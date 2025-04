La Maremma in bicicletta: un viaggio lento da Alberese a Talamone

Alberese: Sabato 3 maggio 2025, il Parco Regionale della Maremma e Fiab Grosseto Ciclabile vi invitano ad una passeggiata in bicicletta da Alberese a Talamone. Un percorso pianeggiante, su strade secondarie e tratti interdetti al traffico veicolare.

Sarà piacevole pedalare alla riscoperta lenta di paesaggi naturalistici, ricchi di storia e leggende.

L’itinerario si sviluppa lungo le strade della bonifica del “900, che ha ridisegnato la piana di Alberese, proseguendo verso la baia di Bengodi sotto lo sguardo delle antiche torri di avvistamento medicee, che fanno ancora capolino dal crinale costiero dei monti dell’Uccellina per fare tappa a Talamone, uno dei più suggestivi borghi storici della costa maremmana.

Ecco il programma della giornata:

Ritrovo ore 9.00 al Centro Visite di Alberese.

Ore 9.30 partenza

Ore 11.30 arrivo a Talamone: visita guidata al paese, un viaggio nella storia di questa affascinante baia.

A seguire, sosta per il pranzo al sacco autogestito.

ore 15.00 partenza per il ritorno ad Alberese

rientro ad Alberese per le 16.30

Costo di partecipazione: 10 euro (da pagare in loco presso la biglietteria del Centro Visite del Parco ad Alberese).

La quota comprende: accompagnamento, assistenza lungo il percorso, visita guidata al borgo di Talamone, assicurazione RC.

registrazione obbligatoria compilando questo formo scrivendo a booking@parco-maremma.it

i dati del percorso:

Tipo: escursione /pedalata ludico ricreativa

lunghezza: 39 km

dislivello in salita: pianeggiante

fondo prevalente: pavimentato, naturale/sterrato 15%

bici consigliata: turismo con rapporti al cambio, gravel, e-bike

grado di difficoltà:facile

Informazioni: Angelo 3292157746

Informati e sicuri:

La pedalata è aperta a tutti previa iscrizione, la partecipazione dei minori è subordinata all’accompagnamento di un adulto. Ogni partecipante ha l’obbligo di informarsi preventivamente sul programma e sul percorso (chilometri, dislivelli, natura del fondo ecc.) e partecipa quando è sicuro di poter compiere la gita anche in assoluta autonomia. È obbligatorio il rispetto del Codice della Strada, consigliato l’uso del caschetto protettivo e il rispetto del regolamento gite FIAB. Nel corso dell’escursione è bandita qualsiasi forma di agonismo.

Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata né attività sportiva, bensì attività sociale ricreativa-ambientale svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione. L’iscrizione alle gite è da ritenersi autocertificazione di idoneità fisica in ottemperanza del D.L. n. 69/2013 all’art. 42-bis.

Iscrizione singola Iscrizione di gruppo