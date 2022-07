La Maremma ha un altro campione del mondo di vela, Giulio Siracura

Monte Argentario: Nel Campionato Mondiale di Vela categoria O’Pen Skiff che si è tenuto dal 18 al 23 luglio a Carcans Maubuisson in Francia, la classe italiana ha dimostrato di essere davvero una delle migliori a livello internazionale piazzando diversi atleti sul podio, campione del mondo dell'under 17 è Giulio Siracura dello Yacht Club Santo Stefano e al secondo posto Niccolo Giomarelli, per gli under 15 si registra il buon piazzamento di Luca Franceschini al terzo posto, negli under 12, Irene Cozzolino termina le regate al terzo posto.







I sailors registrati erano 254 di questi ben 80 hanno regatato sotto il vessillo dei circoli italiani, una delle delegazioni più rappresentative dell’edizione 2022 dei mondiali di categoria, segnale di vivacità e fermento che dimostra anche la costante ascesa del fenomeno O’Pen Skiff con la classe italiana nata nel 2009 e che Artemare Club ricorda avere nel suo ambito ben 300 tesserati e 38 circoli federali.

Appuntamento per il mondiale 2023 in Italia, dal 17 al 22 luglio e a fare gli onori di casa sarà il Club Nautico di Rimini e chissà in futuro se la competizione internazionale arriverà anche all’Argentario, come spera Artemare Club!