La Maremma di ieri ricordata oggi

Albinia: Venerdì 2 febbraio ad Albinia, presso l’Istituto Tecnico Commerciale che, dal 1999, è parte dell’Istituto d’Istruzione Secondaria “G.Da Verrazzano”, si è tenuta una lezione sulla Riforma Fondiaria del 1950 soprattutto “concentrata” sulla Maremma. Promotore dell’iniziativa, finalizzata alla conoscenza della storia del territorio è stata l’Associazione Incontriamoci che, mercoledì 7 febbraio con un nuovo intervento (un’ora circa fra interventi e proiezioni di diapositive) concluderà il suo progetto dal titolo “Conoscere il territorio e cosa lo ha fatto cambiare”.

A relazionare, davanti ad una ventina di studenti facenti parte delle due V dell’Istituto, ha pensato l’imprenditore agricolo, così ha voluto definirsi lui stesso, C.Vaselli di Albinia e il suo è stato un viaggio nella storia e nella conformazione geografica della Maremma partendo fin dal 1500 con Medici per poi passare nel 1700 ai Lorena nel 1700 fino all’Unità d’Italia del 1861. Carlo Vaselli ha poi parlato agli studenti di mezzadria e latifondi, di aziende storiche come la Parrina, di espropri e della bonifica idraulica del periodo fascista , della legge Sarpieri dal 1924 al 1933 per la cosiddetta bonifica integrale fino a Segni che introdusse il concetto della Riforma Fondiaria del 1950. Opera quest’ultima della Legge Sila del 12/05/1950 n°230 da cui nacque la legge Stralcio n°841 del 21/10/1950 che, fu specifica per la riforma agraria su tutto il territorio nazionale. La lezione del Vaselli è stata arricchita da diapositive con cartine della maremma dell’epoca e vecchie foto di contadini intenti alla vita di campagna dell’epoca.

Il nuovo ed ultimo appuntamento di mercoledì 7 febbraio sulla conoscenza della Maremma attraverso la sua storia, si arricchirà della testimonianza di Valentino Babini, un anziano che vive ad Albinia e ricorda con lucidità i suoi tanti anni vissuti nella Maremma contadina pre e post riforma fondiaria.