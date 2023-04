La Maremma del Tango insuperabile anche a Trani con Tiziana Pagliuca e Sergio Santi

Monte Argentario: Si, sabato scorso Tiziana Pagliuca e Sergio Santi residenti in Maremma hanno vinto la 4^ prova della Coppa CIDS di Danze Argentine tenutasi a Trani in Puglia, con tanto impegno, felicita' e sacrificio per il lungo viaggio.



La bravissima coppia di ballerini ha portato il Tango, la Milonga e il Vals anche a Orbetello alla Scuola Desigual di Stefania Borghini e Valter Bagnoli, dando la possibilità di vivere queste danze amate a livello mondiale anche a residenti e turisti delle Contrade Marittime

Artemare Club che divulga da anni gli eventi e la cultura dei balli latino caraibici in Maremma, perché “il ballo è bello con Desigual è più bello”, ricorda che nelle danze provenienti dall’Argentina come il Tango, nel passato ballato nelle strade o nelle balere di Buenos Aires e anche da Rodolfo Valentino, ci si possono cimentare tutti con la guida esperta di Tiziana e Sergio e dopo il Tango, danza elegante, intima un abbraccio passionale preludio ad una serie di passi e figure, nella Milonga versione più dinamica ed allegra, ballo veloce dal ritmo sostenuto e vivace e poi ancora nel Vals, con la sua continuità e fluidità dei movimenti che danno l'impressione di scivolare sulla pista, come nel liscio o nei valzer.

Non è mai troppo tardi e non c'è età per imparare a ballare e la danza è da tempo considerata un'ottima terapia e socialmente molto utile, parola di Artemare Club!