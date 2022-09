La Maremma al voto per eleggere il nuovo Parlamento

Grosseto: Seggi aperti dalle 7:00 di questa mattina, anche in Maremma si vota per eleggere il nuovo parlamento che sarà formato da 400 deputati e 200 senatori.



Sono chiamati alle urne tutti i cittadini italiani maggiorenni aventi diritto di voto, anche coloro che hanno tra i 18 e i 24 anni potranno votare per il rinnovo del Senato.

Due le schede: una gialla per il Senato, una rosa per la Camera dei deputati.









Nei collegi uninominali si vota un solo candidato. Nei collegi plurinominali si vota invece la lista elettorale, non un nome. Non è previsto il voto disgiunto, né per l'elezione della Camera né per il Senato.

I seggi rimangono aperti fino alle 23:00. Alla chiusura dei seggi si procederà con lo scrutinio delle schede prima del Senato, a seguire quello della Camera dei deputati.

Nell'arco della giornata l'aggiornamento sull'affluenza al voto alle 12:00, alle 19:00 e alla chiusura dei seggi.