La Maratona dell’Isola d’Elba si rinnova: nuovi percorsi panoramici lungo la Costa del Sole per la nona edizione

Domenica 11 maggio torna l’evento sportivo dedicato a runner professionisti e amatori. Otto i percorsi in programma, con la possibilità di partecipare anche in modalità trekking o nordic walking, su itinerari panoramici inediti.

Isola d’Elba: L’Isola d’Elba è pronta ad accogliere la nona edizione della Maratona dell’Elba, in programma domenica 11 maggio. L’evento, organizzato dalla ASD Elba Runners, richiama ogni anno centinaia di podisti, professionisti e amatoriali, italiani e stranieri. Per l’edizione 2025 sono attesi runner provenienti da oltre 18 Paesi, tra cui Bielorussia, Sudafrica e Stati Uniti. I partecipanti percorreranno la Costa del Sole, passando per calette, strade panoramiche e paesi del versante occidentale dell’isola.

La manifestazione prevede otto percorsi complessivi: tre competizioni ufficiali e cinque opzioni non agonistiche, pensate per coinvolgere atleti di ogni livello ed età.

Tracciati competitivi rivisitati tra panorami costieri e borghi

Le competizioni ufficiali includono la maratona (42,195 km), la mezza maratona (21,097 km) e la 10 km. Tutti i percorsi sono stati rinnovati rispetto alle edizioni precedenti, mantenendo i passaggi lungo la costa occidentale dell’isola e aggiungendo tratti interni con salite e discese che attraversano borghi, pinete e promontori affacciati sul mare.

La maratona condurrà i partecipanti dal golfo di Marina di Campo, sul Lungomare Mibelli, verso il piccolo borgo medievale di Sant’Ilario, caratterizzato da scalinate piene di fiori e strette vie lastricate in granito dell'Elba, e il paese di San Piero, situato su uno sperone granitico ai piedi del Monte Capanne, noto per le sue Cave di granito. Da qui si scenderà verso Colle Palombaia, con la sua natura selvaggia e il mare limpido, per poi proseguire lungo la panoramica Costa del Sole, attraversando Cavoli, Seccheto, Fetovaia e Pomonte, fino a raggiungere il piccolo borgo marinaro di Chiessi, dove è previsto il giro di boa. Il ritorno condurrà nuovamente a Marina di Campo. Nella mezza maratona, invece, il giro di boa è previsto in prossimità del golfo di Fetovaia, una piccola insenatura protetta da promontori granitici ricoperti di macchia mediterranea, per poi raggiungere il traguardo finale attraverso la strada provinciale. La 10 km competitiva, infine, si snoda su un nuovo percorso tra le strade di Marina di Campo fino all’Inizio della Costa del Sole, offrendo scorci panoramici suggestivi.

Attività per tutti: dalle camminate alle escursioni guidate

Tra le formule non competitive tornano anche quest’anno la 10 e la 21 km, che si svolgono sugli stessi percorsi delle competizioni ufficiali. Confermata anche la Family Run di circa 6 km, con partenza dal lungomare di Marina di Campo e arrivo nel centro della località, lungo un percorso panoramico affacciato sul golfo del Paese e immerso nella natura circostante. Sabato 10 maggio si terrà invece la Kids Run, dedicata a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni, con partenza e arrivo presso la piazza principale di Marina di Campo. Per chi desidera percorrere gli itinerari panoramici in modo alternativo, accompagnato da guide ambientali locali, c’è anche la possibilità di praticare nordic walking o trekking.

I tracciati permettono di esplorare una delle zone più ricche di varietà paesaggistica dell’Elba: scogliere sul mare, tratti di macchia mediterranea, spiagge sabbiose e strade panoramiche che offrono ampie vedute sulle isole di Pianosa e Corsica. “La crescente partecipazione nazionale e internazionale conferma l’interesse per l’evento e per il territorio che lo ospita – spiega Damiano Di Cicco, presidente dell’ASD Elba Runners – Quest’anno, tra i partecipanti, saranno presenti anche alcuni atleti di alto livello, come Sara Ceccolini, vincitrice dell’edizione 2024, Ilaria Bergaglio, vincitrice nel 2023, e Marco Carozzo, primo classificato nella mezza maratona dell’anno scorso. In gara anche altri nomi di spicco come Federica Moroni, Lorenzo Lotti, Roberto Boni, Salvatore Franzese e Stefano Velatta, vincitore dell’edizione 2023.”

Per iscriversi, ci si può registrare online qui entro il 9 maggio, oppure in loco sabato 10 o domenica 11 maggio.

Informazioni sulla Maratona dell’Elba:

Dove: Marina di Campo, sul Lungomare Mibelli

Quando: Domenica 11 maggio 2025, partenza dalle 08:45

Maggiori dettagli: https://www.maratonadellisoladelba.it/