La magia del Natale entra in Biblioteca con "Storie di Natale... e Principesse"

Castiglione della Pescaia: Con il mese di dicembre si concludono gli eventi promossi ed organizzati dal Comune di Castiglione della Pescaia per i 100 anni dalla nascita di Italo Calvino. Sono stati 12 mesi di letture, incontri, musica e teatro per ricordare lo scrittore che tanto ha amato la cittadina costiera.

La Biblioteca comunale "Italo Calvino" apre le porte agli ultimi appuntamenti del venerdì dedicati allo scrittore, tutti alle 17:00 e tutti ad ingresso gratuito: venerdì 15 dicembre il Teatro Studio di Grosseto propone "Il castello dei destini incrociati"; venerdì 22 un'ultima conversazione con il prof. Stefano Adami per palare di "Calvino e l'Oulipo"; venerdì 29 tornano gli attori di Anima Scenica con le loro "Fiabe Italiane".

«Un sentito ringraziamento va al lavoro svolto con dedizione e passione alla dottoressa Guidi - afferma il sindaco Elena Nappi - responsabile della nostra biblioteca che ha organizzato e gestito un lungo anno di eventi dedicati a Italo Calvino nel centenario dalla nascita che ci hanno regalato emozioni e curiosità sul nostro importante concittadino. Oggi le porte della nostra biblioteca si aprono alle festività dedicate ai bambini che sono i protagonisti indiscussi del Natale ai quali abbiamo voluto regalare momenti di magia e spensieratezza».” In Biblioteca ora entra la magia del Natale con la rassegna "Storie di Natale... e Principesse". Saranno quattro appuntamenti con gli attori del Teatro Studio, ad ingresso libero ogni giovedì alle 17:00, per far vivere anche ai più piccoli l'atmosfera delle feste attraverso le pagine delle favole più belle. Ad aprire la rassegna, giovedì 14 dicembre "C'era una volta il Buon Natale" una fiaba per bambini di Mario Fraschetti; giovedì 21 leggende e tradizioni del periodo natalizio con "Storie di Natale"; giovedì 28 "Cenerentola" ci racconta e ci insegna l'importanza dell'impegno; giovedì 4 gennaio con "Ondina, la Sirenetta" impareremo il coraggio di essere se stessi. «Tutto il programma di Natale del nostro comune è dedicato a creare dei momenti di divertimento, in particolare per i nostri giovani - conclude la prima cittadina - e abbiamo cercato di dare opportunità diverse sfruttando tutti gli spazi pubblici del territorio in modo da diversificare l’offerta tra letture, attività laboratoriali, teatro e giochi». Si conclude in questo mese anche la rassegna “Sabato d’autore”, l’ultima presentazione sarà sabato 16 dicembre ore 17.00 con la storia di Roberta Bardi “Il ragazzo del bosco”, un momento letterario che ci ha dato la possibilità di conoscere tante storie del nostro territorio.

