La Macelleria Laganga nel Comitato d’onore di DOC ITALY

Grosseto: La Macelleria Laganga, storica macelleria di Grosseto, è entrata ufficialmente a far parte del Comitato d’onore di DOC ITALY.



Assieme ai Maestri d’Onore e a tutti i giurati il compito di valutare le candidature per i futuri “Maestri del Gusto” per l’Associazione Nazionale DOC ITALY.





“Assieme ai professionisti del Comitato d’Onore e agli esperti del Settore per noi sarà un onore portare avanti la filosofia Doc Italy” - precisa Beppe Laganga patron della macelleria omonima.” Far parte di una prestigiosa istituzione come questa è una grande responsabilità che ogni anno individua e premia quelle personalità che promuovono l'Italia nel Mondo, conferendo un contributo di valore al nostro paese. Certamente e porteremo avanti il nostro compito con attenzione ed estrema serietà! Ringraziamo quindi di cuore l'Associazione Nazionale Doc Italy, la presidente Tiziana Sirna e tutto il Direttivo per questo incarico”.

Lo scorso anno la Macelleria Laganga è stata già nominata presso il Campidoglio, di fronte alle autorità politiche locali e nazionali, tra i Maestri Ambasciatori per la Carne per l’Associazione Nazionale DOC ITALY, riconosciuti come i maggiori professionisti del settore, forti dei valori affini con l’Associazione stessa.

“I membri del Comitato d'Onore hanno il compito di valutare i Maestri del Gusto candidati dagli Ambasciatori Doc Italy in carica. Il Comitato d'Onore è formato da Professionisti ed esperti del Settore in linea con la filosofia Doc Italy e di grande spessore etico e morale”- spiega Tiziana Sirna, presidente dell'associazione Doc Italy.