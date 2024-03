Attualità "La macelleria in carne e ossa". E’ iniziata la formazione sui mestieri in Coop Amiatina 13 marzo 2024

Arcidosso: L’anno 2024 vedrà il personale di Coop Amiatina coinvolto in varie attività di formazione sui mestieri legati ai reparti freschissimi: macelleria, gastronomia e ortofrutta.

“Abbiamo iniziato questo percorso formativo coinvolgendo Coop Italia, colleghi esperti e altri partner, per esaminare gli assortimenti in virtù delle nuove esigenze dei consumatori e andando ad approfondire con i colleghi dei reparti le differenti lavorazioni che comportano queste scelte,” Queste le parole di Arianna Becherucci che si occupa di Selezione e Formazione in Coop Amiatina. “Ma la formazione non è solo questo, è ritrovarsi o conoscersi, confrontarsi con colleghi di zone diverse, con livelli di esperienza differenti, mettendo in discussione la propria modalità di lavoro,in poche parole è sempre un scambio.” Le prime professionalità interessate dalla formazione sono i macellai. “In queste due giornate di corso abbiamo parlato di carne con i responsabili dei reparti macelleria di Amiatina, partendo dalle esigenze dei Soci e clienti che mostrano sempre più attenzione alla qualità dei prodotti che vendiamo.” Espone Faister Gori Responsabile Carni, Pesce e Qualità di Coop Amiatina. “Abbiamo cercato di rispondere a queste esigenze con il contributo formativo di Alessandro Torre, Responsabile Commerciale Carni di Coop Italia, che ha tenuto una giornata di formazione sulla qualità delle nostre Carni a Marchio Coop, ribadendo tutti i controlli che vengono effettuati alle carni bovine, suine e avicunicole che vendiamo nei nostri banchi. In questa occasione Alessandro Torre, ha ricordato inoltre che in tutte le tipologie di carne abbiamo l’eccellenza del prodotto Fior Fiore Coop e allo stesso tempo stiamo inserendo referenze a prezzo più basso, con l’obiettivo di rispondere a tutte le esigenze di acquisto. Inoltre sono state inserite nuove referenze di Prontocuoci, preparate nei nostri reparti, dal nostro personale e pronte alla cottura, disponibili nei nostri negozi dopo queste giornate di formazione.”

Questi percorsi formativi hanno l'obiettivo di accrescere la conoscenza e la professionalità del personale che lavora nei negozi Coop, per rispondere alle esigenze di Soci e clienti in termini di qualità e convenienza, andando ad ampliare l'assortimento con nuove proposte.



