“La Lunga Notte delle Chiese” celebra il 10° anniversario

Magliano in Toscana: Giungerà alla sua 10a edizione, venerdì 6 giugno, la “Lunga Notte delle Chiese”, la grande notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono insieme cultura, arte, musica, teatro, in una chiave di riflessione, spiritualità ed evangelizzazione. I Madrigalisti di Magliano presenteranno nella chiesa di San Giovanni Battista a Montiano un concerto con letture a cura di Don Marco Monari.

Sarà un’edizione speciale la prossima in quanto si celebreranno i 10 anni di una rassegna che ha visto la partecipazione di migliaia di persone in tutta Italia grazie alla collaborazione delle Diocesi Italiane, dei Santuari, dei Musei Diocesani e di tanti volontari e quest’anno, in concomitanza con il grande evento del Giubileo sarà ancora più importante l’offerta artistica e culturale.

Il tema che farà da filo conduttore all’edizione 2025 si lega intimamente al cammino a cui siamo chiamati tutti quest’anno, ossia il pellegrinaggio di speranza e di conversione. “Sentendoci tutti pellegrini sulla terra in cui il Signore ci ha posto”. E’ con questo spirito che siamo giunti a scegliere tra le tante proposte, il tema “ABBRACCIAMI”, prendendo spunto dalla Bibbia e dal Vangelo di Luca (Lc 15,11-32): nell’immaginare la gioia del Padre di vedere un figlio che cammina verso casa in mezzo a tutte le distruzioni, le devastazioni e l’angoscia del mondo. Di un Padre che vive con le mani tese, desiderando sempre di poterle posare in un abbraccio sulle spalle dei figli che tornano.

L’evento è nato nel 2016 nella Diocesi di Belluno-Feltre con la partecipazione di 4 chiese del capoluogo bellunese. L’ideatore Stefano Casagrande ricorda così quei giorni: “Penso a quei giorni con grande entusiasmo perchè non sapevo proprio cosa aspettarmi da questo evento. Si trattava di una vera e propria sperimentazione. Ossia utilizzare il linguaggio contemporaneo della musica e dell'arte per trasmettere e far cogliere un messaggio di evangelizzazione. Insieme a molti volontari, alla Diocesi, alla Pastorale Giovanile, avevamo organizzato un programma variegato che invitava la comunità a partecipare a numerose iniziative: concerti, visite guidate, teatro, momenti di riflessione e addirittura un concerto di musica elettronica. Tutto all’interno di 4 chiese del centro cittadino. Quella notte la risposta della gente fu travolgente! Centinaia le persone di tutte le età che si riversarono in centro, ad assistere agli eventi, a pregare, a concedersi un momento di riflessione, fin oltre la mezzanotte. Molte quelle mai entrate in una chiesa o che probabilmente non ci entravano da tempo. Tanto che fu veramente difficile mandare tutti a casa !”

Da quel giorno, sono passati ormai 10 anni, e la comunità della Lunga Notte è sempre più ampia ed eterogenea, questo perché l’evento è di carattere ecumenico, e quindi sempre aperto anche alle altre confessioni.

Sono già moltissime le Comunità che hanno dato la loro adesione, e ogni giorno se ne aggiungono di nuove. Un’occasione unica per tutti, religiosi e non, per partecipare ad un evento suggestivo ed eccezionale, di grande coinvolgimento, perché in questa giornata sarà possibile visitare i luoghi sacri delle nostre città in una veste sicuramente originale.