La luce di Iren è sempre accesa per il Bsc Grosseto

Prosegue l’accordo di sponsorizzazione tra la società biancorossa e l’impresa che opera nel settore dell’energia elettrica e del gas

Grosseto: Prosegue il sodalizio tra Iren Luce, Gas e Servizi e il Bsc Grosseto. La società, attiva nell’approvvigionamento, intermediazione e vendita di energia elettrica, gas e calore, prodotti e servizi sponsorizzerà per il secondo anno consecutivo il settore giovanile biancorosso. “Ringraziamo Iren – commenta il presidente del Bsc Grosseto, Antonio Pugliese – per aver deciso di continuare a credere nel nostro progetto e, soprattutto, nella crescita dei ragazzi. Come nel 2024, le risorse messe a disposizione promuoveranno la crescita del nostro settore giovanile, sia per il baseball che per il softball, ovvero il cuore pulsante della nostra società”.

L’accordo di sponsorizzazione riguarda i prossimi mesi del 2025. “Auspichiamo – conclude Antonio Pugliese – che il percorso intrapreso tra il Bsc Grosseto e uno dei marchi energetici più prestigiosi del Belpaese possa continuare ancora a lungo. Ovviamente, a nome di tutta la società ringrazio Iren per aver voluto investire per il secondo anno consecutivo sui nostri giovani, favorendo la crescita e il divertimento di decine di piccoli atleti”.