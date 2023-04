La Luca Consani non si ferma più. Battuto anche il Pianciscò

Si consuma l’ultima atto casalingo, prima di andare a Viterbo per chiudere un Campionato incredibile.



Grosseto: La Luca Consani non si poteva congedare meglio dal proprio pubblico con una vittoria tanto sofferta quanto voluta e meritata. Quello che fino a due mesi fa era quasi un miraggio, ora non fa più notizia.

Sesta vittoria consecutiva per 3 set a 0 davanti al pubblico delle grandi occasioni e sorpasso delle nostre 2 dirette concorrenti nella lotta salvezza: Fossato e Viterbo. Ora nella peggiore delle ipotesi, le ragazze allenate da Rossano Rossi dovranno disputare i play out.





Dicevamo Campionato incredibile e risultato impensabile se si considera che alla 18a giornata la formazione del Presidente Riccardo Tinacci occupava la penultima posizione a -7 e -8 da Fossato e Viterbo. Probabilmente la svolta del nostro Campionato prende forma con la sconfitta di Empoli. Un Empoli in piena corsa promozione che vince in 3 set tiratissimi nei quali le ragazze di Rossi prendono consapevolezza dei propri mezzi rendendosi conto che la posizione di Classifica occupata non poteva essere quella giusta. Da lì in poi la Cenerentola diventa rullo compressore spianandosi la strada verso un finale di stagione da almanacco del Volley.

Ma veniamo alla gara. Piandisco, ormai retrocesso non ha nulla da perdere; noi ci presentiamo con Santerini acciaccata a causa di un risentimento muscolare rimediato nell’ultimo allenamento del venerdì. Le aretine partono forte, noi fatichiamo in ricezione, ricuciamo lo strappo, sul finale di set le squadre si fermano per quasi 20 minuti sul 23/23 per un problema tecnico, si riparte con un altalena di punti bellissima fino al 28/26 a nostro favore.

Nella seconda frazione partiamo più sciolte e ci portiamo in netto vantaggio, poi, a causa di errori e di una tensione crescente, facciamo rientrare le ospiti, ma sul finale di set un break in battuta di Sara D’Erasmo ci permette di chiudere il set 26/24.

Il terzo set vede ancora il Piandisco’ in vantaggio, si va avanti ad elastico, ma sul finale è Francesca Bacci a “spaccare” il set con un turno infinito in battuta che ci regala il match point chiuso sul 25/21 da una combinazione al centro Poggetti/D’Erasmo.

Coach Rossano Rossi, in un mix di felicità e soddisfazione ci racconta: “È stata forse la gara più difficile delle ultime sei giocate, la tensione era alta a differenza dei nostri avversari; abbiamo reagito da squadra matura gestendo i momenti determinanti a nostro favore. In queste partite conta portare a casa il risultato e così è stato. È stato davvero emozionante vedere un Palazzetto così gremito di persone partecipi a sostenere la nostra squadra. Sono contento che lo spettacolo le abbia ripagate. Sono stracontento per le mie ragazze che hanno saputo far tesoro di tutte le avversità iniziali per sfoderare un fine stagione che difficilmente riusciranno a dimenticare. Ora dobbiamo tirare fuori le ultime energie per andare a chiudere la pratica a Viterbo.”

Luca Consani: Poggetti, Massari, Biagioli, Tocci, Bacci D’Erasmo e Santerini, a disposizione, Milani, Marku, Bertelli, Colucci, Miceli.