La line up del Festival Summer Holi 2025

Per la prima volta una “consolle rosa” le Dj Ameli e La Franzin. Appuntamento sulla spiaggia libera di piazza delle Naiadi di Tarquinia Lido, il 10 agosto, dalle 16 fino a tarda sera

Tarquinia: Il Festival Summer Holi 2025 si prepara a regalare un’esperienza unica. Il 10 agosto, sulla spiaggia libera di piazza delle Naiadi a Tarquinia Lido, la festa dei colori più attesa dell’estate accoglierà per la prima volta una “consolle rosa”, con le Dj Ameli e La Franzin, pronte a far vibrare la spiaggia. Una novità assoluta che porta sul palco un’energia nuova, una visione femminile e un sound coinvolgente, rendendo ancora più speciale questa edizione sotto le stelle cadenti di San Lorenzo.

Accanto a loro, una line up ricchissima che vedrà alternarsi, dalle 16 fino a tarda sera, Max Tee, Wewers, Michele Sergio, Gabriele Bronzetti, Garbex, Lorenzo Desideri, Fanta, Daniele Ceccarini, Alby, Vast & Lisita, David Semola, Luca Gee e Antitesi B2B Ghyt. Il Festival Summer Holi non sarà solo musica. A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera contribuiranno spettacolari esibizioni dal vivo: mangiafuoco, trampolieri e un corpo di ballo diretto dalla coreografa Lorena Marchini animeranno la serata con performance emozionanti e visivamente coinvolgenti. A guidare il pubblico ci sarà lo “special voice” David Bros, per sottolineare il significato più profondo del festival. “Ci incontriamo per qualcosa di più profondo: per sentirsi vivi, per condividere emozioni autentiche, per riconoscersi negli sguardi degli altri – dichiarano gli organizzatori Daniele Limoli e Massimiliano Testaguzzi di Sottosuono Eventgroup -. È in questi momenti che le distanze si annullano, che il tempo sembra sospendersi, e che ciò che davvero conta prende forma: la connessione umana, la presenza reale, la vita vissuta insieme”.

Con il claim “Qui non si balla soltanto: qui si vive davvero”, il Festival Summer Holi 2025 si conferma un evento imperdibile, capace di unire musica, spettacolo e condivisione in un’esperienza che va oltre la semplice festa. Il festival è realizzato con il sostegno economico del Comune di Tarquinia e la collaborazione della Pro Loco Tarquinia, dell’Università Agraria e dell’associazione studentesca Universo Giovani.