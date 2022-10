La LILT provinciale nomina il nuovo Comitato Direttivo

Grosseto: La LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) sezione Provinciale di Grosseto APS indice le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo Provinciale. L'Organo Monocratico Renzo Giannoni, (nella foto) di concerto con il Coordinatore regionale Dott Eugenio Paci, CONVOCA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI per i giorni 11 Novembre ore 08.00 in prima convocazione e 12 Novembre dalle ore 10,00 in seconda convocazione per le votazioni che si terranno presso la sede di Via De Amicis n.1 - Grosseto.

Presso la sede è consultabile il regolamento per la presentazione delle liste e le modalità di espletamento dell'evento. Possono votare i soci con almeno tre mesi di anzianità di iscrizione.

"Prevenire è vivere": presso la LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) Sezione Provinciale di Grosseto APS, la cui Sede Centrale è Ente Pubblico non economico su base associativa vigilato dal Ministero della Salute sotto l’alto patrocinio del Capo dello Stato, si effettuano le seguenti attività di prevenzione oncologica: mammografia, ecografia, ginecologia, urologia, mappatura nei, cavo orale, corsi yoga per soci con patologie oncologiche.

L'Orario di segreteria per prenotarsi telefonicamente al n. 0564 453261 è il seguente:

• lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30;

• martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.