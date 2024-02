La Lilt potenzia attività di sensibilizzazione nel controllo e la cura dei tumori

Grosseto: La Lilt, lega italiana per la lotta contro i tumori, di Grosseto, anche nel 2024 continua e potenzia le sue attività di sensibilizzazione e supporto alla popolazione della nostra provincia alla prevenzione, principale aiuto nel controllo e la cura dei tumori.



In questa ottica quindi, invita tutta la cittadinanza alla iniziativa in programma per il 18 febbraio presso il circolo ufficiali del IV stormo che ha dato il suo prezioso patrocinio, per una raccolta fondi. “AMATI SEMPRE, Con noi per fare la differenza nella lotta contro il cancro”. Questo il titolo e lo spirito dell'iniziativa ed aspettiamo tutti coloro che vorranno dare il loro contributo, 15 € per il pranzo in programma alle 12,45, al circolo ufficiali del iv stormo, in via delle Collacchie 66 a Marina di Grosseto.

Il programma, per stare dopo insieme nel dopo pranzo, continua con “Le voci di Napoli” concerto di canzoni napoletane, chitarra, clarinetto, voce e percussioni di Tommaso Imperio, Francesco Melani e Tonino Rinaldi. Le prenotazioni dovranno avvenire in presenza presso la Lilt Grosseto in via de Amicis 1 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e per informazioni basta telefonare allo 0564/453261