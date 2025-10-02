La libreria QB diventa anche viniloteca

All’interno degli spazi di piazza Pacciardi anche un angolo dedicato all’ascolto di dischi. Inaugurazione oggi 2 ottobre alle 18.30

Grosseto: Uno spazio nel centro storico dove poter ascoltare dischi in tranquillità, una vera e propria viniloteca. Si inaugura domani, giovedì 2 ottobre alle 18.30, con una jam session di musica direttamente dai vinili presenti in libreria, il nuovo progetto di QB, il bar libreria di piazza Pacciardi a Grosseto, presentato oggi presso la sala Marraccini della Banca Tema.

La viniloteca sarà un luogo aperto a tutti dove gli amanti della musica si potranno ritrovare per esplorare il fascino senza tempo del vinile. Sarà messo a disposizione un impianto Hi-Fi (amplificatore, piatto e casse acustiche) e due cuffie. I protagonisti saranno i vinili della libreria, donati o concessi in comodato. Al momento sono presenti circa 270 dischi di generi diversi: dal rock al progressive, dal soul agli autori italiani, fino al jazz e alla musica classica. Un vero e proprio tesoro musicale nel centro storico della città che sarà aperto negli orari della libreria.

“Il progetto nasce dall’esperienza di Racconta un vinile che a breve riprende con la sua quarta edizione – dichiara Alessandro Ramacciotti, ideatore del format e volontario della libreria – e che ha contato in questi anni circa 40 appuntamenti registrando sempre il tutto esaurito e un pubblico particolarmente attento e affezionato. La viniloteca è un’emanazione naturale dell’appuntamento con i vinili perché darà la possibilità agli appassionati di godersi della buona musica in tutta tranquillità nei nostri spazi”.

“Le donazioni – continua Luca Urbani, altra anima di Racconta un vinile e della viniloteca – sono arrivate da alcuni amici, assidui frequentatori della libreria: Carlo Bonazza, Lorenzo e Cecilia Luzzetti, Vincenzo Tomasoni, Stefano Zannerini, Naima De Persis, Valerio Fusi. Una parte dei vinili arriva anche dalla compianta Gabriella Cerchiai mentre è in arrivo anche la donazione dall'associazione La Quercia ricevuta dall'Archivio Mechini. La viniloteca è in continua evoluzione pertanto chi avesse da donare o mettere in comodato d’uso i suoi dischi può farlo mettendosi in contatto con la libreria”.

“Per realizzare il progetto – continuano gli ideatori della viniloteca – abbiamo acquistato un impianto di ottima qualità per l’ascolto e a questo proposito ringraziamo la Banca Tema che, in parte, ha finanziato questa nostra nuova iniziativa. Come libreria e bar ci stiamo impegnando per rivitalizzare il centro storico con molte attività che vanno dalle presentazioni di libri agli incontri tematici fino alla musica e la viniloteca è un’ulteriore opportunità che offriamo nei nostri spazi”.







