La libreria Giunti al Punto di Grosseto dona libri alla pediatria del Misericordia

Falorni: “Iniziativa particolarmente apprezzata dai bambini e importante per promuovere la lettura"



Grosseto: Più libri più cultura, ma anche più svago e allegria, Questi i valori che la libreria Giunti al Punto di Grosseto ha trasmesso per Natale ai bambini dei servizi pediatrici del Misericordia, donando decine di volumi. Questa mattina Davide Cavalera, referente del punto vendita di Grosseto, ha consegnato al personale dell'area pediatrica una serie di libri, organizzati in base in base alle fasce di età dei pazienti, tra cui raccolte di fiabe, racconti fantastici, storie della tradizione e grandi classici, ma anche narrativa, fumetti, libri emozionali e tanti altri generi.

Un'iniziativa che si ripete anche nel 2022 nell'ambito del progetto di solidarietà a livello nazionale “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” e che per la terza volta i responsabili della libreria di Grosseto hanno deciso di rivolgere ai piccoli pazienti seguiti dall'Area Materno infantile dell'ospedale grossetano, diretta dalla dottoressa Susanna Falorni. I volumi saranno messi a disposizione in reparto, negli ambulatori pediatrici e al Pronto soccorso pediatrico.

“E' un'iniziativa che portiamo avanti da diversi anni, che coinvolge tutte le librerie Giunti d'Italia e che prevede che ogni punto vendita locale decida in autonomia chi donare, rapportandosi direttamente con il territorio – spiega Davide - La vera forza dell'iniziativa sono i cittadini clienti della libreria che ogni anno con la loro generosità sono sempre ben disposti a donare un libro per i bambini in ospedale. Siamo parte di una grande 'filiera', noi proponiamo ai clienti di donare un libro e loro accettano di farlo con piacere, siamo un coro armonioso dove ognuno fa la propria parte per la gioia dei più piccoli, promuovendo allo stesso tempo la passione per la lettura”.

“Senza dubbio la tecnologia è ormai parte della nostra quotidianità e ci è di supporto in tanti contesti, allo stesso tempo ritengo che il buon vecchio libro mantenga la sua funzione educativa e aiuti a sviluppare la fantasia soprattutto nei bambini e ad arricchire la capacità di linguaggio – afferma Falorni – L'iniziativa della Giunti è davvero molto apprezzata dai bambini che gioiscono quando consegniamo loro uno dei volumi donati in queste importanti occasioni che ormai si susseguono da tre anni. Un grazie sincero alla libreria Giunti e a tutti i cittadini che hanno deciso di dare il proprio generoso contribuito”.