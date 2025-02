la Libreria delle ragazze ospiterà Valeria Sirabella con "Il mondo che da qualche parte esiste"

Venerdi 7 febbraio 2025 alle ore 18 a la Libreria delle ragazze. Loretta Pizzetti dialogherà con l’autrice.

Grosseto: Che cosa determina il nostro destino quando veniamo al mondo? I nostri sogni sono già con noi? Il luogo in cui nasciamo contiene il potere - che possiamo dire “occulto”- di determinare, o restringere, i confini dei nostri talenti? Un romanzo di esordio molto promettente quello di Valeria Sirabella che cerca di rispondere a questi interrogativi raccontando la storia di una madre e dell’amore per la propria figlia. Siamo a Roma, sono due mondi opposti quelli che si incrociano, quello della periferia estrema e quello dei quartieri alti, ognuno con le proprie caratteristiche, i propri segreti e le proprie contraddizioni. Vanda vuole allontanare la figlia Ginevra dalla Torre, un palazzone di ventidue piani di cemento dove solo il “vuoto” è visibile.

Per questo la iscrive al liceo in un quartiere benestante della città, convinta che vi trovi una possibilità di riscatto mescolandosi ai figli della gente che conta. Dall’altra parte Camilla, la ragazza con la quale Ginevra stringe amicizia, sempre in guerra con la madre, cresce iper protetta dal padre cui la lega un amore morboso. Mentre l’una vuole essere libera da una vita già segnata e dall’amore eccessivo e pressante della madre, l’altra combatte costantemente con il proprio senso di inadeguatezza nei confronti di tutti compresa se stessa. Nello sforzo disperato di contrastare l’inerzia che li ingabbia, ogni personaggio cercherà di districarsi tra i fili della propria storia, trovandosi a compiere scelte complicate, le cui conseguenze, spesso, non sono in grado di intravedere, ognuno alla ricerca – che vada a buon fine o meno – di un proprio talento, di una propria voce, di uno scopo che giustifichi il loro essere al mondo. “Il mondo che da qualche parte esiste” è un debutto vividissimo, che racconta dell’amore di due madri per le loro figlie, di corpi che crescono e altri che invecchiano, di differenze di classi e destini comuni, di scelte rimpiante e sogni di riscatto descrivendo anche i punti più bassi che possono raggiungere le relazioni interpersonali con personaggi complessi, mai scontati, descritti con sapienza nei loro aspetti più intimi e con un linguaggio spesso molto crudo come cruda è in effetti la realtà che non è mai quella che ti aspetti.

Valeria Sirabella nasce in Piemonte e cresce a Roma dove si laurea in Scienze della comunicazione all’università La Sapienza. Nutre da sempre uno spiccato interesse per la scrittura che ha sviluppato e coltivato negli anni occupandosi di teatro e frequentando la scuola di scrittura Omero a Roma. Ha collaborato e collabora tuttora con riviste italiane e francesi, scrivendo e pubblicando racconti, uno dei quali ha fornito lo spunto per questo suo primo romanzo.