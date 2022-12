La lettura ad alta voce diventa un gemellaggio

I bambini e le bambine delle scuole primarie Calvino, Cimarosa e Rodari (Istituto comprensivo Follonica1) si sono incontrati per scambiarsi letture ad alta voce



Follonica: C'è chi ha letto storie natalizie in inglese, chi ha messo in scena una fiaba e chi ha narrato l'intramontabile racconto del Mago di Oz. Sono le bambine e i bambini delle classi seconde delle scuole primarie Calvino e Cimarosa e delle classi seconda e quarta della primaria Rodari dell'Istituto comprensivo Follonica1. Oltre novanta piccoli alunni e piccole alunne che, insieme con i loro insegnanti, hanno organizzato un gemellaggio all'insegna del divertimento, della condivisione e delle letture ad alta voce. L'iniziativa, dal titolo “Racconti sotto l'albero. Il fantasmagorico gemellaggio di lettura” si è svolta nei giorni scorsi nella palestra dalla scuola secondaria “Pacioli” di via Gorizia. I bambini della primaria di Calvino hanno salutato gli amici di Rodari e di Cimarosa con brani – letti in inglese e in italiano - tratti dal suggestivo racconto “Dream Snow” di Eric Carle. Gli alunni di Rodari hanno invece proposto la lettura della storia del “Mago di Oz”. Le tre classi seconde di Cimarosa hanno recitato la fiaba inedita dal titolo “La breve storia di Cincipessa” scritta da un docente del plesso.

“La condivisione e la collaborazione sono uno dei punti di forza delle scuole dell'Istituto comprensivo Follonica1. – spiegano i docenti delle primarie di Calvino, Cimarosa e Rodari – Sono un modo per confrontarci, per crescere, per far crescere bene i nostri allievi, per superare gli ostacoli. Anche questo gemellaggio di lettura, il primo di altri già in progetto, rientra in questa ottica. Riteniamo che dal confronto e dalla condivisione si possano potenziare la proposta formativa e didattica, offrendo ai bambini occasioni di scambio, di confronto e di conoscenza attiva”.