La Lega Navale Italiana di Follonica si prepara ad ospitare i Mondiali di Vela RS 500

Follonica: La Lega Navale Italiana di Follonica annuncia che si sta preparando ad ospitare i Mondiali di Vela della classe RS 500 nell'estate del 2025. Questo prestigioso evento internazionale si svolgerà nelle acque del Golfo di Follonica, confermando la città come destinazione di prim'ordine per le competizioni veliche.



Dopo il successo dei Mondiali di RS Feva del 2023, la sezione di Follonica è entusiasta di accogliere nuovamente i migliori atleti internazionali in questa affascinante disciplina sportiva. La città ha dimostrato le sue capacità organizzative e logistiche durante l'evento precedente, ottenendo feedback positivi dagli atleti, dagli appassionati e dagli osservatori dell'intera comunità velica.

La scelta di ospitare i Mondiali di Vela RS 500 è stata motivata dalla crescente popolarità di questa classe emergente nel panorama delle regate italiane. La classe RS 500 attrae atleti provenienti da ogni parte d'Italia, con un calendario nazionale che abbraccia sia le location lacustri che quelle marittime. È importante sottolineare che la classe RS 500 gode di una partecipazione internazionale aperta, con numerosi atleti italiani che competono regolarmente in eventi all'estero, in paesi come Francia, Olanda e Repubblica Ceca.

Il Golfo di Follonica offre condizioni meteo marine ideali per eventi di questa portata, con venti costanti e paesaggi mozzafiato che faranno da cornice alle competizioni. La Lega Navale Italiana Follonica è pronta a garantire un'esperienza di regata straordinaria per atleti, appassionati e spettatori provenienti da tutto il mondo.

"Abbiamo lavorato duramente per confermare Follonica come una destinazione di eccellenza per le regate veliche internazionali - ha dichiarato Fausto Meciani, Presidente della Lega Navale Italiana Follonica -. Siamo fiduciosi che i Mondiali di RS 500 saranno un altro grande successo, e non vediamo l'ora di accogliere i partecipanti e gli appassionati in questa affascinante avventura."