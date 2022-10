La “La Staffetta della vita” fa centro anche quest'anno. Vedi filmato

Grosseto: La “La Staffetta della vita” fa centro anche quest'anno. Stamattina, domenica 9 ottobre tantissimi atleti giunti da tutti Italia si sono dati appuntamento al parco "Sandro Pertini" in viale Giotto a Grosseto. Sotto l'organizzazione dell'ASI, l'Associazioni Sportivesociali Italiane, si sono dati battaglia per la Seconda edizione, di questa iniziativa di livello nazionale, rientrante nel campionato nazionale Asi “Staffetta in piazza”, una manifestazione capace di declinare l’aspetto agonistico culturale e sociale facendo gareggiare le squadre dei partecipanti nelle più belle piazze di ogni regione d’Italia.





Al parco di viale Giotto, hanno preso parte uomini e donne insieme a comporre anche per età un nucleo familiare con un under 14, un under 25, un under 35, un under 50 e un over 51. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Grosseto. Presenti alle premiazioni, il vicesindaco e assessore allo sport, nonchè neo parlamentare, Fabrizio Rossi, l'assessore al sociale, Sara Minozzi, e il senatore Manuel Vescovi.





Asi Associazioni sportive e sociali italiane è tra i più importanti e rappresentativi enti di promozione sportiva riconosciuto dal Coni sin dalla sua costituzione nel 1994 e riunisce le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive e i circoli culturali che decidono di affiliarsi a lei per portare avanti le proprie attività sportive ludico/ricreative e culturali. Attraverso la sua struttura centrale e periferica e grazie al suo tessuto associativo, Asi ogni giorno è impegnata a promuovere e diffondere lo sport e i valori ad esso collegati, nonché a contribuire alla diffusione della pratica sportiva (e del suo insegnamento) come elemento imprescindibile di benessere e civiltà. Oggi Asi conta 1 milione e trecento tesserati, 12500 associazioni, quasi 40mila tecnici, 130 comitati, 90 settori e più di 450 discipline su tutto il territorio nazionale.

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione