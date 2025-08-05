La IV edizione di Capalbio film festival celebra il produttore cinematografico Aurelio de Laurentis

Il festival a Capalbio dal 25 al 28 settembre 2025

Capalbio: Sarà Aurelio De Laurentiis il protagonista della serata inaugurale della IV edizione del Capalbio Film Festival in programma dal 25 al 28 settembre 2025. Al produttore andrà il Premio all’Eccellenza, un riconoscimento pensato per celebrare le personalità che hanno segnato il cinema italiano e internazionale.

Con lui sul palco del Festival la madrina onoraria Margherita Buy con i direttori artistici Steve Della Casa e Daniele Orazi.

Classe 1949, Aurelio De Laurentiis rappresenta una delle figure più significative del panorama cinematografico italiano. Nel 1975 con il padre Luigi fonda la Filmauro, tra le più importanti società di produzione e distribuzione cinematografica italiana e internazionale. Nipote del celebre produttore Dino De Laurentiis, ha raccolto e rinnovato la tradizione di famiglia, contribuendo in modo significativo all’industria audiovisiva italiana.

Ha prodotto e distribuito oltre 400 film. Nella sua lunga carriera ha spaziato dalla commedia popolare al cinema d’autore, valorizzando il talento di registi quali Mario Monicelli, Carlo Verdone, Carlo Vanzina, Damiano Damiani, Sergio Corbucci, Pupi Avati, Neri Parenti, Ettore Scola, Ridley Scott, David Cronenberg, Luc Besson, Paul Haggis, Joel and Ethan Coen, David Lynch, Roberto Benigni, Woody Allen.

Con i suoi film, Aurelio De Laurentiis ha vinto 50 Biglietti D’Oro, 15 David di Donatello, 7 Globi D’Oro, 7 Nastri d’Argento e un Ciak d’Oro.

È stato presidente della Federazione Mondiale dell'Associazione dei Produttori dal 1993 al 2003. Nel 2014, ha ricevuto una laurea honoris causa in Lettere dall'American University of Rome.

I suoi film hanno spesso dominato i botteghini italiani, imponendosi come fenomeni culturali oltre che commerciali. Film di successo prodotti da De Laurentiis includono la serie di Natale. La prestigiosa rivista americana "Variety" durante la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia del 2010 gli ha assegnato il premio "Variety Profile in Excellence" con la seguente motivazione: "Aurelio De Laurentiis è sempre stato in grado di rimanere in contatto con i gusti del pubblico, l’unico produttore italiano che ancora emana quella grandeur genuina data da un rapporto simbiotico con una vasta audience. De Laurentiis ha un innato radar per le pulsioni pop, ha senso degli affari e una reale disponibilità a rischiare”.

Caratterizzato da un approccio imprenditoriale innovativo, Aurelio De Laurentiis è oggi riconosciuto come uno degli imprenditori culturali più influenti in Italia, capace di unire creatività, spirito imprenditoriale e attenzione al mercato globale.

Oltre al cinema, De Laurentiis è noto come imprenditore sportivo: dal 2004 è presidente e proprietario della SSC Napoli, club calcistico che sotto la sua gestione ha conosciuto un ritorno ai vertici del calcio europeo, culminato con la vittoria dello scudetto nel 2023, il primo dopo l’era Maradona, e un secondo scudetto quest'anno. Il Napoli ha inoltre vinto 3 volte la Coppa Italia e una volta la Supercoppa.

Promosso dalla Fondazione Capalbio, con il sostegno del Comune di Capalbio e il patrocinio della Regione Toscana, il Capalbio Film Festival si conferma un appuntamento imprescindibile nel panorama dei festival italiani, capace di coniugare la valorizzazione del cinema d’autore con la promozione della sostenibilità e del territorio.