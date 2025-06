La Guzman ospita "Ventidue": la mostra di Francesco Burla sull'Equilibrio

Fino a domenica 22 giugno, l'ex polveriera Guzman accoglie l'esposizione di Francesco Burla, un viaggio artistico che esplora il rapporto tra individuo, cosmo e società.

Orbetello: La sala espositiva della storica ex polveriera Guzman è la cornice di "Ventidue", la mostra personale dell'artista Francesco Burla, che indaga il profondo concetto di equilibrio attraverso le sue opere. L'esposizione sarà visitabile fino a domenica 22 giugno 2025.

Realizzata con il prezioso contributo organizzativo del collettivo artistico Corrente Alternata, la mostra offre uno spaccato del percorso di Burla. Filippo Muneghina, coordinatore del collettivo, spiega: «Francesco Burla, nato a Viterbo nel 1979 ma residente e attivo a Grosseto, porta in mostra un'indagine sull'equilibrio. L'individuo si rapporta con il cosmo, la natura, e solo in seconda istanza con la società, che diventa anch'essa parte di un contesto sempre diverso e tuttavia immutabile. La sua poetica non descrive scontro o separazione; la solitudine è vista come strumento di meditazione, e le esperienze sono frutto di una consapevolezza mai definitiva, ma sempre da condividere».

L'assessore a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali, sottolinea il piacere di ospitare talenti locali: «Ci fa sempre molto piacere ospitare e dare spazio ad artisti legati alla Maremma, che la vivono, la raccontano e si raccontano attraverso le loro opere. Ringraziamo il collettivo Corrente Alternata per la cura che dedica al nostro spazio espositivo, cercando talenti che la possano valorizzare e organizzando iniziative che la rendano un luogo di incontro fra diverse culture e tradizioni».

Oggi, sabato 21 giugno, alle ore 19, l'artista Francesco Burla svelerà un quadro a sorpresa che andrà a completare il percorso espositivo. A seguire, sarà offerto un piccolo brindisi per celebrare l'evento. L'ingresso alla mostra è libero e gratuito. Non perdete l'occasione di scoprire questa interessante riflessione sull'equilibrio.