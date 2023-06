La guida all'ascolto del “Nabucco” con Ettore Candela

Sabato 10 giugno all’Istituto musicale “Giannetti” l'ultimo appuntamento stagionale della rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura”

Grosseto: L'ultimo appuntamento stagionale con la rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura” è per sabato 10 giugno alle ore 17 nell'auditorium dell'Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” in via Bulgaria. Un evento speciale: Ettore Candela condurrà un'introduzione all'ascolto del “Nabucco” di Giuseppe Verdi, opera lirica che andrà in scena domenica 30 luglio al Teatro Moderno. Un'occasione per prepararsi a uno dei grandi eventi dell'estate grossetana.

L'ingresso all'evento di sabato 10 giugno è libero e gratuito fino all'esaurimento dei posti a disposizione e per tutti sarà possibile sottoscrivere la Grosseto Card – la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura, valida un anno, che dà diritto a sconti e agevolazioni culturali e commerciali – a metà prezzo, 15 euro anziché 30 euro.





Ettore Candela ha insegnato per anni pianoforte, organo, armonia, informatica musicale all'Istituto “Giannetti” di Grosseto. Si è diplomato in Organo e Composizione organistica al Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia sotto la guida del maestro Mario Verdicchio, in Clavicembalo al Conservatorio “Morlacchi” di Perugia e in Pianoforte al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze. Ha suonato come pianista e organista in diversi ensemble in Italia, Svizzera (Berna, Zurigo, San Gallo, Ascona, Locarno e Basilea) e Germania (Amburgo, Kiel, Westensee, Norimberga, Stein e Erfurt) presentando importanti composizioni come il “Quartetto per la fine dei tempi” di Olivier Messiaen, i “Contrasti” di Bela Bartok e il “Ludus Tonalis” di Hindemith, oltre a molti lavori di compositori contemporanei in prima esecuzione assoluta e rarità come il “Concerto per pianoforte e orchestra n.8” di Henry Herz con l’Orchestra “Schubert” di Mantova diretta da Carlo Felice Sedazzari. È autore di molta musica per pianoforte, organo, cameristica e corale. Nel 2008 ha partecipato al Convegno nazionale compositori a confronto, organizzato dall’Istituto superiore di studi musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia, presentando il proprio “Improvviso e ricercare n.1” per organo, riscuotendo consensi da parte della critica specializzata. Come appassionato studioso si è sempre interessato all’aspetto mistico e metafisico dell’arte e delle sue connessioni con la filosofia, la matematica e l’esoterismo. Ha registrato per le etichette Penthafone (improvvisazioni con il sassofonista Marco Falaschi), Amiata records (musiche di Astor Piazzolla e Thomas Fortman), Phoenix Classic (Sinfonia feudale per organo, sassofono e percussioni), Patos e Metier. Nel 2019 ha inciso per la casa discografica Metier Divine Art il brano “Gimme Twelve” composto per lui dal compositore Thomas Fortmann.