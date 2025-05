"La guerra mondiale a pezzi": a Follonica, Laura Boldrini e esperti a confronto

Un'analisi profonda sulla situazione geopolitica, il Medio Oriente e Gaza, con focus sulle sfide e le resistenze dei territori occupati.

Follonica: Oggi, giovedì 22 maggio alle ore 18, al Casello Idraulico di Follonica, il Partito Democratico di Follonica ha organizzato un incontro di grande attualità e rilevanza dal titolo evocativo: "La guerra mondiale a pezzi", una citazione di Papa Francesco.

Sarà un'occasione unica per approfondire la complessa situazione geopolitica attuale, con un focus particolare sul Medio Oriente e il conflitto a Gaza. L'incontro vedrà la partecipazione della On. Laura Boldrini, figura di spicco nel panorama politico italiano.

A coordinare la discussione sarà il Prof. Enrico Calossi, esperto di Relazioni Internazionali, garantendo un dibattito informato e stimolante. Interverrà anche Bianca Mazzinghi, giornalista massetana e autrice del toccante video reportage "Produrre vino come forma di esistenza". Il suo lavoro racconta la resilienza e la lotta di chi produce vino nei territori occupati, un atto di resistenza per non farsi espropriare la propria terra nonostante le enormi difficoltà.

L'introduzione all'evento sarà a cura di Tommaso Bianchi della segreteria PD - Follonica, appassionato conoscitore delle dinamiche geopolitiche.

Il Partito Democratico di Follonica Vi aspettia per un pomeriggio di riflessione e confronto su temi cruciali che stanno segnando il nostro presente.

Ricordiamo che domani 23 maggio l'on. Laura Boldrini si recherà in visita alla casa circondariale di Grosseto dove incontrerà la direttrice, il personale e i detenuti.