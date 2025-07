La Guardia di finanza di Portoferraio sequestra a Piombino un'area adibita a discarica abusiva di rifiuti pericolosi

Livorno: Nel corso della giornata del 15 luglio scorso i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di finanza di Portoferraio (LI), nell’ambito di una attività di controllo economico del territorio e di tutela dell’ambiente, hanno sottoposto a sequestro un’area di circa 8.000 metri quadrati situata nel comune di Piombino (LI), utilizzata come discarica abusiva di rifiuti speciali anche pericolosi.





L’operazione, sviluppata a seguito di mirate attività info-investigative, ha permesso di accertare l’illecita gestione di un’officina/carrozzeria oltre che della presenza di un ingente quantitativo di rifiuti – tra cui materiale ferroso, plastiche, veicoli fuori uso, batterie esauste e residui di lavorazioni industriali – ammassati senza alcuna autorizzazione e in violazione delle normative ambientali.

Due i soggetti ritenuti responsabili dei reati previsti dagli articoli 256 e 192 del Testo Unico Ambientale, che sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria labronica.

L’attività posta in essere testimonia ancora una volta l’azione dei Reparti Aeronavali della Guardia di finanza per contrastare ogni forma di illecito in materia ambientale, sia a terra che a mare, a tutela della salute dei cittadini e a presidio dell’ecosistema ambientale e paesaggistico.