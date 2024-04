La Guardia costiera di Orbetello riceve un nuovo quad dall’Amministrazione comunale

Orbetello: Ieri mattina, presso la sede del Comune di Orbetello, alla presenza del Direttore Marittimo della Toscana, Contrammiraglio Gaetano Angora, e del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, si è svolta la consegna ufficiale di un nuovo quad che l’Amministrazione lagunare ha voluto donare alla locale Guardia Costiera al fine di rinnovare il parco mezzi a disposizione per l’espletamento delle attività istituzionali di controllo e vigilanza nel litorale di giurisdizione, caratterizzato da un notevole afflusso turistico soprattutto durante il periodo estivo.







“Desidero ringraziare l’amministrazione comunale – ha affermato l’Ammiraglio Angora – per la donazione di questo mezzo che continuerà a permettere - agli uomini e alle donne della Guardia Costiera - di garantire un maggior presidio e monitoraggio del territorio costiero anche in vista della stagione turistica e balneare ormai alle porte. L’evento odierno rappresenta una ulteriore attestazione della sinergia di intenti che da sempre contraddistingue i rapporti istituzionali tra la Capitaneria di porto – Guardia costiera e l’Amministrazione civica. Abbiamo infatti l’obiettivo comune di garantire il regolare e sicuro svolgimento delle attività balneari in un territorio caratterizzato da lunghi e ampi tratti di arenile liberi che attira tantissime presenze turistiche e che, pertanto, comporta un impegno sempre maggiore e attento da parte della Guardia Costiera.”





Al termine dell’evento, l’Ammiraglio, si è recato in visita presso l’Ufficio Locale Marittimo di Orbetello ove, accolto dal Titolare, Primo Luogotenente Francesco Di Somma, ha tenuto a ringraziare il personale per il costante impegno profuso a beneficio della collettività e dell’utenza marittima.