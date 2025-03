La grotta di Francesco, grotta del tempo, dell'arte e dei mestieri

Un bellissimo esempio di valorizzazione e ripristino di un luogo importante del territorio, una delle tante grotte gialle di Bibbona, chiamate così per il particolare colore giallo delle loro rocce calcaree.

Bibbona: L’artigiano e artista Francesco Paolo Bono qualche anno fa ha acquistato una piccola parte dell’area da una famiglia di Bibbona e, da un semplice ammasso di macerie, rovi intricati e oggetti ammassati, ha trasformato e arredato l’ambiente che costeggia la strada che da Bibbona va a Casale – con calma, pazienza e maestria - con le sue opere d’arte. Uno spazio riqualificato e pronto per essere ammirato da cittadini e turisti che ogni anno visitano le grotte gialle, formazioni rocciose che si sono create nel corso di millenni grazie all’erosione dell’acqua, dando vita a un intricato sistema di cavità e passaggi che si snodano sotto terra.

Nei giorni scorsi sono andati a complimentarsi, ringraziandolo per l’attività, il sindaco Massimo Fedeli, l’assessore Manuela Pacchini e il consigliere comunale Riccardo Cresci. “Ci ha accolto – spiegano – e descritto con orgoglio e tanta passione il risultato del suo impegno, mostrando le sue bellissime creazioni: maschere, sculture e altri oggetti del suo lavoro di artigiano. Un lavoro reso possibile grazie anche all’amico Luciano Mainanti che lo ha aiutato a ricostruire le storie di chi il paese lo ha vissuto e di chi ha calpestato quei luoghi”.

“La sua attività – aggiunge il sindaco Massimo Fedeli – si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione dei luoghi simbolo del nostro territorio iniziato dall’Amministrazione Comunale già da qualche anno per renderli fruibili da tutta la popolazione, dai nostri cittadini ma anche dalle migliaia di turisti che ogni estate scelgono la nostra località come l’ipogeo di via di Salnitro e la tomba etrusca nel centro storico. Luoghi che, insieme alle grotte gialle, arricchiscono i percorsi di visita e di conoscenza del nostro territorio ricco di storia e di cultura”.