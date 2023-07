La grossetana Sendy Giamattei in un film internazionale

Grosseto: Si chiama Sendy Giamattei, è nata a Grosseto ed ha 24 anni. Da qualche anno ha iniziato un percorso nell'ambito del cinema e della moda. Prima piccolissimi ruoli e comparse, poi ruoli da attrice e sceneggiatrice, la pubblicazione di alcuni autoritratti su Photovogue.it, la partecipazione al programma di Rosario Fiorello “E viva il videobox” su Rai 2.



I suoi ultimi lavori nel cinema sono stati "Fosca Innocenti 2" con Vanessa Incontrada andato in onda a gennaio su canale 5, un piccolo ruolo per "Diciannove" regia di Giovanni Tortorici e prodotto da Frenedy Film di Luca Guadagnino. Adesso inizierà a girare con un ruolo secondario un nuovo film internazionale, completamente in lingua inglese, dal titolo "Perfect Match", per la regia di Stefano Sollima prodotto da Viola Film con attori protagonisti Toby Sebastian e Anna Lena Klenke.