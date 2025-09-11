La gravel-experience in Toscana torna il 27-28 settembre con la Fiorino Mud 2025

Due giorni di ciclismo, avventura e festival tra Valdarno e Maremma: tre percorsi per vivere la Toscana su gravel, MTB ed e-bike.

Punta Ala: È tutto pronto per la nuova edizione della Fiorino Mud, l’evento gravel che sabato 27 e domenica 28 settembre riporterà in Toscana due giorni di avventura tra Valdarno e Maremma, all’insegna di sterrati, panorami, musica e convivialità.

Tre percorsi, tre emozioni

La manifestazione propone tre formati distinti, pensati per ciclisti di ogni livello:

70 km (sabato) – un anello panoramico nel Valdarno, perfetto per chi muove i primi passi nel mondo gravel ma non rinuncia alla scoperta del territorio.

– un anello panoramico nel Valdarno, perfetto per chi muove i primi passi nel mondo gravel ma non rinuncia alla scoperta del territorio. 100 km (domenica) – un tracciato più tecnico e variegato, con salite, discese e scorci tipici della Toscana.

– un tracciato più tecnico e variegato, con salite, discese e scorci tipici della Toscana. 400 km in due tappe – la sfida regina: dal cuore del Valdarno fino alla Maremma, con sosta al PuntAla Camp & Resort e ritorno attraverso strade bianche, colline e boschi, per oltre 6.500 metri di dislivello positivo.

– la sfida regina: dal cuore del Valdarno fino alla Maremma, con sosta al e ritorno attraverso strade bianche, colline e boschi, per oltre 6.500 metri di dislivello positivo.



Un festival tra natura e musica

Il quartier generale sarà l’hu Norcenni Girasole Village di Figline Valdarno, che ospiterà partenze, arrivi e l’area festival. A disposizione dei partecipanti: campeggio, piscine, ristoranti, musica dal vivo e un’atmosfera da vero festival gravel.

Per i ciclisti impegnati nella 400 km, la tappa intermedia al PuntAla Camp & Resort sarà un momento speciale: ristoro, docce, relax e pernottamento nella pineta sul mare prima della ripartenza.

Iscrizioni aperte: un pacchetto completo

Oltre al percorso scelto, l’iscrizione garantisce pacco gara ufficiale, traccia GPX, punti ristoro lungo i tracciati, segmenti cronometrati (per i 70 e 100 km), servizio trasporto bagagli (per la 400 km) e accesso all’area festival. L’evento è aperto a gravel, MTB ed e-bike.

Perché partecipare?

Paesaggi unici: dalle strade bianche del Valdarno alle spiagge della Maremma

Atmosfera di festa con musica, buon cibo e relax per tutta la durata del weekend

Percorsi adatti a ogni livello, dal cicloturista al bikepacker più esperto

Un’avventura autentica, fatta di natura e condivisione

Info utili

Il programma dettagliato, il regolamento, le dotazioni obbligatorie e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale: www.fiorinomud.it



